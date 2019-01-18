Выбираем лучшего учителя вместе с «КП»-Тверь»!

Сам конкурс, который проводится в Твери уже в 28-й раз, торжественно откроется в понедельник, 21 января 2019 года. В педагогическом мастерстве сразятся 12 учителей, уже прошедших заочные отборочные туры.

Победителя муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2019» мы узнаем 8 февраля на финальном выступлении педагогов во Дворце творчества детей и молодёжи.

Но до этого конкурсантам предстоит показать во всей красе свои умения, навыки и профессиональные наработки. Их ждут творческие самопрезентации и мастер-классы, методические семинары и классные часы, презентации образовательных проектов и открытые уроки. В общем, будет интересно, но очень нелегко.

Поддержать любимого педагога поможет тверская «Комсомолка». По доброй традиции редакция «КП»-Тверь» запускает свой конкурс - конкурс читательских симпатий. Педагог, набравший больше всего голосов в результате голосования на нашем сайте, получит диплом и памятные подарки.

Поддержите любимого учителя своим голосом и расскажите о голосовании друзьям и знакомым - так у него будет ещё больше шансов на победу!

УСЛОВИЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Уважаемые читатели! Вы можете проголосовать сразу за нескольких участников нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.