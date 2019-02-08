2019-02-08T09:40:57+03:00
Происшествия

72-летняя женщина получила травмы, упав в салоне троллейбуса в Твери

Женщина не удержалась при резком движении
Виктория ЖУКОВА
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Троллейбус резко дернулся при движенииТроллейбус резко дернулся при движенииФото: Ирина ТАРАСОВА
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В Твери в транспорте вновь пострадала пассажирка. 7 февраля около 17:30 троллейбус ТРОЛЗА 5275-03 № 90 следовал по маршруту №2. Проезжай дом №14 на улице Новоторжской, 55-летний водитель резко тронулся с места.

В салоне в этот момент не удержалась 72-летняя женщина.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что женщина после дорожно-транспортного происшествия была с травмами доставлена в больницу. Медики оказали ей всю необходимую помощь и отпустили домой.

Напомни, что подобные случаи происходят в Твери периодически. Буквально пару дней назад во время движения упала в салоне автобуса упала 54-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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