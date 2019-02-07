Из-за обрыва провода троллейбусы в Твери временно изменили маршрут

СЕГОДНЯ 18:24 2019-02-07T18:43:48+03:00

Изменить размер текста: A A

7 февраля в районе 17.50 поступило сообщение об обрыве на проводах контактной сети в районе 1-й городской больницы Твери. В результате этого троллейбусы, следующие на Пролетарку, встали. Энергетики тут же выехали на место, чтобы устранить повреждение.

- Чтобы не создавать пробку, в настоящее время троллейбусы сворачивают с маршрута и отправляются за Волгу. Но в ближайшее время сообщение должно быть восстановлено, потому что повреждение несерьезное, - прокомментировал "КП" директор МУП "ПАТП-1" Артур Сычёв.

На момент 18.40 в сторону поселка Первомайский движение троллейбусов было восстановлено. Однако в обратном направлении в сторону центра на улице Брагина повреждение еще устраняется. Движение обещают восстановить к 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU