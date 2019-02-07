2019-02-07T18:43:48+03:00
Общество

Из-за обрыва провода троллейбусы в Твери временно изменили маршрут

Аварию уже устраняют
Ирина ТАРАСОВАВиктория ТУШКОВА
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Аварию обещают быстро устранитьАварию обещают быстро устранитьФото: Ирина ТАРАСОВА
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7 февраля в районе 17.50 поступило сообщение об обрыве на проводах контактной сети в районе 1-й городской больницы Твери. В результате этого троллейбусы, следующие на Пролетарку, встали. Энергетики тут же выехали на место, чтобы устранить повреждение.

- Чтобы не создавать пробку, в настоящее время троллейбусы сворачивают с маршрута и отправляются за Волгу. Но в ближайшее время сообщение должно быть восстановлено, потому что повреждение несерьезное, - прокомментировал "КП" директор МУП "ПАТП-1" Артур Сычёв.

На момент 18.40 в сторону поселка Первомайский движение троллейбусов было восстановлено. Однако в обратном направлении в сторону центра на улице Брагина повреждение еще устраняется. Движение обещают восстановить к 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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