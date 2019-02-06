В Твери из-за резкого торможения маршрутки пострадала женщина
Потерпевшая попала с травмами в больницу
Потерпевшей понадобилась помощь врачейФото: Иван ВИСЛОВ
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Во вторник, 5 февраля, на Тверской проспекте в района дома №13 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 54-летняя женщина. Авария случилась, когда на часах было около 12:40.
Дорожные полицейские выяснили, что 61-летний водитель автобуса "МАЗ" следующего по маршруту №104 резко нажал на тормоз, чего никак не ожидала 54-летняя пассажирка.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая была доставлена с различными травмами в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU