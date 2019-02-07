2019-02-07T14:28:55+03:00
Общество

Умер известный тверской поэт Евгений Карасёв

Евгений Кириллов написал несколько книг и много публиковался в литературных журналах
Виктория ЖУКОВА
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Евгений Карасёв - бывший вор-карманник стал известным поэтом Фото: Виктория ЕФРЕМОВАЕвгений Карасёв - бывший вор-карманник стал известным поэтом Фото: Виктория ЕФРЕМОВА
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На 82 году жизни умер тверской поэт Евгений Карасёв.

Родился известный автор 21 июля 1937 года в Калинине. После окончания средней школы попал в нехорошую компанию. Евгения Кирилловича семь раз судили за карманные кражи и нарушения административного надзора. За решёткой он провел в общей сложности 20 лет. Но это не мешало ему заниматься творчеством.

- Стихи попробовал писать ещё в детстве, хотя считал их достаточно слабыми. Старался подражать совершенно противоположным русским поэтам: Маяковскому, Есенину. Благодаря моему прошлому я стал известным человеком. Тюрьма дала мне опыт, материалы для творчества. Я думаю, ни случись бы всё так, как случилось, я бы смотрел на мир другими глазами, «розовыми». Сожалений, впрочем, как и угрызений совести за свои поступки, у меня нет. Я как-то взял и разделил всё украденное на каждый день отсиженного срока, и получились копейки. Я заплатил сполна. Своё отношение к прожитому описал во многих своих стихотворениях. Вот, например «Однажды в детстве», «Выбор» или поэма «Нежданная подруга», - делился своими мыслями поэт с корреспондентом «КП»-Тверь».

Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Кирилловича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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