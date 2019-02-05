Компенсацию за приставку для цифрового телевидения получили более 2 000 жителей Тверской области

СЕГОДНЯ 12:41 2019-02-05T12:41:18+03:00

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2190 жителей Тверской области получили компенсацию за приобретенное оборудование для подключения к цифровому телевидению. 1310 граждан обратились в конце 2018 года, а еще 880 уже в текущем году.

Общая сумма, направленная на эти цели из областного бюджета, составила порядка 2,2 млн рублей, а всего предусмотрено 6 млн рублей.

Напомним, выплату в размере не более 1000 рублей за оборудование могут получить жители региона с низким уровнем дохода. Приставку они должны купить в период с 1 сентября 2018 года по 30 июня 2019 года.

Установить и подключить приставку для цифрового ТВ бесплатно помогают волонтёры. На территории Верхневолжья работает единый волонтёрский штаб, всего в проекте задействовано более 1100 добровольцев. Обратиться за помощью можно по телефону «горячей линии» 8 (4822) 33-33-45.

ИСТОЧНИК KP.RU