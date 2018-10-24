Подключить и настроить цифровое телевидение жителям Тверской области помогут волонтеры

СЕГОДНЯ 16:42 2018-10-24T16:42:49+03:00

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Цифровое телевидение жителям Тверской области подключат и настроят волонтеры. В настоящее время добровольцы уже посещают специальные занятия, которые продлятся до 26 октября Известно, что во всех муниципальных образованиях будут сформированы добровольческие группы, в каждую из которых войдут порядка 20 человек. Среди помощников представители молодежных советов при органах местного самоуправления, волонтерских штабов и объединений, Молодежного правительства Тверской области и т.д.

- Тверская область станет пилотным регионом, где в опережающем формате подключат бесплатное цифровое телевидение. У всех нас появится возможность смотреть 20 программ в качественном цифровом формате. Такое вещание уже ведется в Твери и Вышнем Волочке, в ближайшее время планируется запустить его во всем Тверском регионе, - отметил губернатор Игорь Руденя по итогам обсуждения вопроса на одном из недавних заседаний областного правительства.

Кстати, обучают волонтеров представители Тверского филиала «РТРС» - Тверского областного радиотелевизионного передающего центра. Специалисты рассказывают добровольцам, как подключить и настроить оборудование для качественного приема цифрового сигнала.

А уже 29 октября в Тверском областном институте усовершенствования учителей состоится тематическая видеоконференция. На мероприятии, в частности, будут подниматься вопросы, которые наиболее часто возникают у абонентов во время настройки цифрового телевидения.

Региональное правительство сообщает, что в Тверской области подключение цифрового эфирного телевизионного вещания ведется в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы».

К сегодняшнему дню на территории региона построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, которые обеспечивают 100%-ный охват населения цифровым телевещанием. По предварительным планам, к январю 2019 году на «цифру» перейдут все регионы страны.

Начиная с 2013 года в Верхневолжье в цифровом качестве доступны «Первый канал», «Россия-1», «Матч-ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». Кроме того, с декабря 2017 года в составе первого мультиплекса на каналах «Россия-1» и «Радио России» началось вещание региональных программ филиала ВГТРК - «Вести Тверь». Таким образом, местные новости также выходят в высоком качестве.

Второй мультиплекс цифровых каналов («СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-3», «Мир», «МузТВ») сейчас транслируется в двух городах с населением свыше 50 тысяч человек - Твери и Вышнем Волочке. Охват составляет 42,11% жителей региона.

Важно!

В Тверской области будут возмещаться затраты на приобретение оборудования для подключения к цифровому ТВ жителям, которые имеют невысокий уровень доходов. Денежная компенсация будет предоставляться гражданам, среднедушевой доход которых ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области. Это единовременная выплата в размере фактически понесенных затрат на приобретение оборудования в период с 1 сентября 2018 года до 30 июня 2019 года, но не более 1000 рублей. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 6 млн рублей.

Вопросы, связанные с переходом на цифровое вещание, жители Тверской области могут задать, обратившись в Единый информационный центр Российской телевизионной и радиовещательной сети по телефону 8-800-220-20-02. Доступна необходимая информация и на сайте смотрицифру.рф.