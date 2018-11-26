Кто и как получит компенсацию за приобретённую цифровую приставку в Тверской области

Цифровое телевизионное вещание покорило Тверскую область семимильными шагами. Чтобы иметь возможность смотреть любимые передачи, необходим современный телевизор, выпущенный после 2013 года. Обладателям же приёмников, выпущенных до 2013 года, придётся раскошелиться на их дооборудование цифровой приставкой - телевизионным приёмником DVB-T2 (о том, как их правильно выбирать, читайте здесь).

Очевидно, что немало владельцев таких ТВ - люди с невысоким доходом. Поэтому правительством Тверской области принято решение компенсировать траты самым малообеспеченным семьям. На эти благие цели запланировано направить шесть миллионов рублей.

Но, чтобы вернуть назад свои кровные, придётся постараться. Редакция «КП»-Тверь» решила немного облегчить своим читателям эту нелёгкую задачу и узнала ответы на все важные вопросы.

1. - Имею ли я право на компенсацию затрат при покупке приставки DVB-T2 для подключения цифрового ТВ?

Компенсация предоставляется по факту покупки оборудования и положена тем, чей ежемесячный доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека. Важно: будет учитываться совокупный доход всех членов семьи, прописанных с вами под одной крышей. То есть, если ваш личный доход превышает эти полтора прожиточных минимума, но в расчёте из совокупного дохода на каждого члена семьи сумма будет меньшей - добро пожаловать за компенсацией.

При калькуляции не забудьте, что прожиточные минимумы для разных категорий граждан различаются. По данным за третий квартал 2018 года, в Тверской области прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 11219 рублей 41 копейку, для пенсионеров - 8634 рубля 29 копеек, для детей - 10860 рублей 04 копейки.

Сложно сосчитать? Приходите в комплексный центр социальной защиты населения, и специалисты сделают все необходимые подсчёты.

2. - Какие документы необходимы, чтобы получить компенсацию?

Придётся потрудиться, список весьма обширен:

- Справка о составе семьи (документ, содержащий информацию о членах семьи, прописанных на одной жилплощади). Её можно взять в МФЦ, местном отделении миграционной службы или заказать на сайте госуслуг.

- Паспорта (для маленьких детей - свидетельства о рождении) и их копии.

- Свидетельство о собственности на квартиру, в которой вы живёте.

- Свидетельства о браке или разводе, если таковые имеются.

- На несовершеннолетних детей придётся взять справки из общеобразовательных учреждений, где они учатся.

- Студентам - справки о получаемой стипендии.

- Трудовые книжки и их копии, в том числе и пенсионерам.

- Для работающих граждан - справки о доходах за последние три месяца.

- Для трудоспособных безработных граждан - справка с биржи труда (служба занятости).

- Документы на купленное оборудование и товарную накладную с вашими данными (попросите её у продавца).

- Данные о вашем лицевом счёте, на который и будет переведена компенсация. Эти данные вам предоставят в банке.

3. - Какую сумму компенсируют?

Вам возместят затраты до тысячи рублей. Купили приставку за 800 рублей - получите полную компенсацию её стоимости. Раскошелились на дорогое устройство - получите тысячу, это максимум.

Так что решать вам, будет ли стоить этих денег суета по поиску всех необходимых документов. Кстати, на момент написания материала самые дешёвые, но качественные приставки стоили 790 рублей.

4. - Какая компенсация положена, если мы покупаем несколько приставок на семью?

Увы, компенсация положена только за одну из них. Но вторая приставка всё-таки понадобится вам, если вы хотите иметь возможность одновременно смотреть разные ТВ-программы на двух или более телевизорах.

5. - Куда нести документы?

Жителям областного центра льготу оформят в Тверском комплексном центре социальной защиты населения (ЦСЗН) по адресу: город Тверь, улица Склизкова, дом 48. Центр принимает посетителей в рабочие дни с 9 до 17 часов с перерывом на обед с 12.30 до 13.30.

Жители региона должны обращаться в местные ЦСЗН.

Если у вас остались вопросы, можете позвонить работникам Тверского комплексного ЦСЗН по телефону (4822) 78-21-63. Или связаться со специалистами горячей линии Единого информационного центра «Российской телевизионной и радиовещательной сети»: 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный).

ВАЖНО!

Если вам предлагают коллективный переход на цифру или настойчиво предлагают купить приставку - насторожитесь! Помните, коллективный переход на цифровое вещание не предусмотрен, это дело сугубо добровольное и личное.

А покупая приставку, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Приставка обязательно должна работать в стандарте DVB-T2. Если его в списке нет, не покупайте такую приставку!