2019-02-04T08:42:26+03:00
Общество

У автобусов № 27 изменился маршрут в микрорайоне Южный Твери

Теперь пассажиры смогут доехать до крупных торговых центров
Виктория ЖУКОВА
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Маршруте автобусов №27 появились небольшие измененияМаршруте автобусов №27 появились небольшие измененияФото: Андрей КОПАЛОВ
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В Твери со 2 февраля коммерческий маршрут № 27 начал работать по новой схеме. Изменения незначительные: маршрутка теперь проезжает через все торговые центры в «Южным».

По новой схеме автобусы курсирует через гипермаркеты «Глобус», «Леруа Мерлен», «Торговый парк N 1» и ТК «Тандем». Дополнительный круг маршрутки будут делать для удобства пассажиров, а перевозчики таким образом планируют увеличить пассажиропоток.

Ранее водители следовали через Волоколамское шоссе по улице Лермонтова.

Напомним, что в 2019 году общественный транспорт Твери ждут изменения. А совсем недавно перевозчики удивили жителей города повышением тарифа на проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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