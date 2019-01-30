2019-01-30T15:34:17+03:00
Общество

Стоимость проезда в маршрутках Твери растёт, но маршрутчики уверяют, что ценового сговора нет

Уже сейчас ряд маршруток перевозит пассажиров за 30 рублей
Виктория ТУШКОВА
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Поездки в маршрутках Твери не назовёшь комфортными, но цену некоторые перевозчики подняли аж на пять рублейПоездки в маршрутках Твери не назовёшь комфортными, но цену некоторые перевозчики подняли аж на пять рублейФото: Виктория ТУШКОВА
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Тверские маршрутчики слову верны. Перевозчики выполнили обещание, данное в середине января, и подняли цены. Кто-то на два рубля, а кто-то на все пять. С 30 января 30 рублей стал стоить проезд на маршруте № 24. Такую же цену придётся заплатить пассажирам 27-й маршрутки. В социальных сетях появлялась информация о том, что на маршруте № 10 стоимость проезда также выросла до 30 рублей, однако это тут же опровергли в Тверском автотранспортном союзе. По информации ТАС, «десятка» должна возить пассажиров по привычной цене в 25 целковых. Но должна и возит - это разные понятия.

На нескольких других городских маршрутах теперь придётся платить по 27 рублей. Сводную информацию о том, кто и как поднял цены, получить ни от кого не удаётся - перевозчики научены опытом прошлой осени, когда тверские антимонопольщики обвинили их в сговоре и запретили поднимать цены.

Кстати, после январского обещания перевозчиков повысить стоимость проезда УФАС также выносила предупреждение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства. На этот раз - на имя общественного омбудсмена по правам перевозчиков Владимира Исаева.

- Я писал ответ в УФАС о том, что не являюсь субъектом предпринимательской деятельности, осуществляющим перевозки. И я не уполномоченный, я общественный представитель прав перевозчиков, - Владимир Исаев считает, что январское предупреждение было направлено не по адресу.

Сговора омбудсмен в действиях маршрутчиков не видит, объясняя повышение стоимости проезда общей инфляцией.

- Всё дорожает: молоко, яйца, топливо, машины! Причём здесь сговор? - удивляется Владимир Владимирович. - Тариф в 25 рублей был актуален два года назад. Ещё в прошлом году, когда мы занимались расчётом регулируемых тарифов, у ПАТП себестоимость поездки получалась 30 рублей, а у нас - 28 рублей.

Владимир Исаев также уверен, что бизнес пассажирских перевозок - один из наименее защищённых.

- Рынок независимых перевозчиков постоянно хотят задушить. Возможно, чтобы вывести на него монополиста, единого оператора. Но блага от этого не будет! А если к нам выйдет московский оператор, он уж точно не будет возить дешевле чем за 50 рублей.

Несмотря на то что обвинения в сговоре перевозчики отрицают, цена, которую мы платим за не всегда безопасную и комфортную поездку, скоро сравняется на большинстве маршрутов. И уж точно не в меньшую сторону.

- Сейчас будет период нестабильности, но спустя время рынок стабилизируется и будет единый тариф. Это я так думаю, - подчёркивает транспортный омбудсмен. - Но как будет на самом деле, посмотрим.

А на деле, и конечно не по предварительному сговору, цены на проезд в маршрутках Твери скоро будут равны 30 рублям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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