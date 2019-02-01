Чиновники пообещали, что общественный транспорт Твери превратится в чудо дивное

Администрация Твери утвердила документ, касающийся планирования регулярных перевозок транспортом общего пользования на 2019-2021 годы.

Желающие могут ознакомиться с десятистраничным документом сами. Мы же постараемся дать краткий пересказ «транспортного сочинения».

Первый этап - 2019 год

В первом полугодии будут внесены изменения в маршрут № 27 «Мамулино - «Энергоремонт», чтобы он проходил мимо торговых центров на Октябрьском проспекте.

Кроме того, состоится конкурс на обслуживание маршрута № 7 «Улица Зелёная - микрорайон «Радужный».

А вот маршрут № 9 «Юность» - Мигалово» ожидают более серьёзные изменения. 20 транспортных средств малого класса будут заменены на аналогичное количество, но уже среднего. При этом также состоится конкурс на маршрут.

Во втором полугодии планируется провести анализ пассажиропотока, после чего определить количество недостающих автобусов. Причем разговор идет и об автомобильном транспорте, и об электрическом.

Второй этап - 2020 год

При планировании второго этапа транспортники, по-видимому, рассчитывали, что в город вернутся трамваи. Среди ряда троллейбусных и автобусных маршрутов, которые будут участвовать в торгах, неожиданно затесался и трамвайный маршрут № 5.

Кроме того, транспортники во втором полугодии хотят ликвидировать парковочные карманы вдоль дорог на улице Можайского, Волоколамском проспекте и проспекте Калинина. Там планируется организовать выделенные полосы для движения транспорта.

Третий этап - 2021 год

Самые масштабные планы намечены на 2021 год. В первом полугодии обладателям маршрутов № 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 19, 24, 27 и 51 предстоит не только изменить класс транспортных средств, но и приучить водителей высаживать пассажиров только на остановках.

На второе полугодие планируется целый ряд мероприятий, которые не только поражают своей масштабностью, но и вселяют сомнения в возможность их реализации.

В Твери хотят внедрить «интеллектуальную транспортную модель», которая, согласно плану, должна привести дорожное движение в порядок.

Ниже перечислим ожидаемые мероприятия:

- введение платных парковок и ограничение на въезд в определенные зоны города Твери;

- формирование полос для приоритетного движения транспорта общего пользования;

- оптимизация алгоритмов управления светофорной сигнализацией;

- увеличение количества средств автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения;

- ведение мониторинга условий движения в реальном масштабе времени;

- развитие функции информирования участников движения о дорожных условиях, о графиках движения транспорта общего пользования, о наличии свободных мест на парковках и т. д.

Во втором полугодии 2021 года транспортники хотят разработать техническое задание и проект на создание транспортно-пересадочных узлов (автовокзал, железнодорожный вокзал, речной вокзал). В перечень предполагаемых новшеств в числе прочих входит и установка автоматов по продаже билетов, монтаж остановок, «перехватывающих» парковок.

Неизвестно, с каким успехом удастся реализовать задуманное и удастся ли это сделать вообще. Планы транспортников, конечно, радуют, но одно дело написать задуманное на бумаге, и совсем другое - воплотить это в жизнь.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Свежо предание...

Из этого документа понятно, что в муниципальный общественный транспорт никаких особых денежных вливаний не будет. Ведь вопрос финансирования вообще никак не отражён в документе.

Если так, то не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть: этот документ не более чем заплатка на окончательно прохудившуюся репутацию общественного транспорта Твери. И выпущен он в пику прозвучавшей резкой критике в адрес муниципального транспорта на заседании Тверской городской Думы 23 января.

Тогда был заслушан отчёт Контрольно-счётной палаты о растрате 14 миллионов 355 тысяч рублей, или 58% от объёма проверенных средств, выделенных на обустройство остановок. Впрочем, изучив документ и увидев, что утвердил его не глава Твери, а его зам, наверное, от греха подальше, вы можете сформировать собственное мнение. Пока же этот прожект хочется резюмировать словами великого Грибоедова: «Свежо предание, а верится с трудом».

Олег ЗИНЧЕНКО.