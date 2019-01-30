2019-01-30T12:21:31+03:00
Общество

В Твери продолжаются проверочные мероприятия в связи с сообщениями о минировании

Жителей просят отнестись с пониманием
Виктория ЖУКОВА
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Все объекты проверяют спецслужбыВсе объекты проверяют спецслужбыФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Твери проводятся проверочные мероприятия в связи с сообщениями о минировании. Тревожные письма пришли сегодня, 30 января в различные объекты жизнедеятельности, включая школы. Эвакуированы учебные учреждения № 29,14, 36, 46, 52, 44,49, 51, 45.

В настоящее время работы ведут правоохранительные органы в соответствии с установленным алгоритмом действий и не находит своего подтверждения.

- Просим граждан отнестись с пониманием к временным неудобствам. Напоминаем об уголовной ответственности за совершение заведомо ложных сообщений об угрозах террористического характера, - уточнили в пресс-службе УМЧС России по Тверской области.

Напомним, волна “минирования” началась в Твери с Тверского проспекта. 28 января около 20:00 жилой дом в центре города оцепило несколько полицейских машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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