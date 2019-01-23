2019-01-23T12:25:40+03:00
Общество

На два часа полностью перекроют движение транспорта по Санкт-Петербургскому шоссе в Твери

Ремонтные работы планируют закончить гораздо раньше запланированного срока
Виктория ЖУКОВА
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Продлиться перекрытие два часаПродлиться перекрытие два часаФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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В Твери сегодня, 23 января в 14:00 движение транспорта по Санкт-Петербургскому шоссе будет полностью перекрыто. Связано это с ремонтными работами, которые проходят на пересечении с улицей Комарова. Продлиться перекрытие два часа.

Такое решение было принято для более оперативной работы коммунальщиков. Планируется, что движение по магистральному участку будет восстановлено в полном объёме уже к утру 24 января. Ранее сообщалось о перекрытии Санкт-Петербургского шоссе на две недели.

С 14:00 муниципальный транспорт будет ходить в обоих направлениях через Перекопский переулок, улицы Веселова и Оборонная. В сторону центра города движение транспорта будет осуществляться только через микрорайон «Радужный» по улицам Луначарского и 2-я Красина.

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