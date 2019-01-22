На Санкт-Петербургском шоссе в Твери осталась только одна полоса для движения транспорта

СЕГОДНЯ 17:42 2019-01-22T17:44:50+03:00

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В Твери сегодня, 22 января на пересечении улицы Комарова и Санкт-Петербургского шоссе начались ремонтные работы. Изначально планировалась перекрыть только две полосы, но позже было принято решение закрыть движение транспорта по трем полосам.

В администрации Твери сообщили, что на участке проходят работы на канализационном коллекторе глубокого залегания. Специалистам для оперативной работы необходимо больше пространства.

Напомним, что объехать закрытый участок можно через улицы Веселова или 2-ая Красина. В МУП «ЖЭК» будут приняты все необходимые меры по расчистке и вывозу снега с объездных улиц.