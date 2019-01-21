На две недели частично перекрывают движение транспорта по Санкт-Петербургскому шоссе в Твери

СЕГОДНЯ 12:02 2019-01-21T12:02:08+03:00

Поворот на улицу Комарова и выезд с неё будет полностью перекрыт Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Троллейбусы до 5 января не будут ходить в Заволжье

Изменить размер текста: A A

В Твери 22 января вводится ограничение движение транспорта на пересечении Санкт-Петербургского шоссе и улицы Комарова.

С 10:00 вплоть до 5 февраля будут перекрыты две полосы Санкт-Петербургского шоссе при движении в сторону Вагоностроительного завода. Связано это с диагностикой и последующим ремонтом канализационной сети.

Транспортный поток во время ремонта пустят по двум оставшимся полосам (по одной полосе в каждую сторону). Поворот на улицу Комарова и выезд с неё будет полностью перекрыт. Автомобилисты смогут объехать участок по улице Веселова через Перекопский переулок. А вот троллейбусы №№ 3 и 4 в Заволжье ходить временно перестанут. Они будут разворачиваться в районе больницы на улице Бебеля.

По предварительной оценке коммунальщиков, канализационный коллектор проходит под лотками теплотрассы, поэтому, возможно, понадобится предварительно укрепить их стенки на время производства работ. Окончательная оценка характера повреждения и определение технологии выполнения работ возможны только после вскрытия грунта.