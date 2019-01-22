По факту избиения подростков в Твери следователи СК возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 19:03 2019-01-22T19:03:52+03:00

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Следователи СК В Твери возбудили уголовное дело по факту самоуправства, которое совершили подростки.

По данным следствия, 21 января 2019 года группа подростков решила наказать трех сверстников за совершенное ими физическое насилие в отношении женщины и ее двух дочерей. Они завели трех 13-летний мальчиков на территорию, которая расположена рядом с детским парком Дворца творчества детей и молодежи.

Там подростки стали бить руками и ногами обидчиков в область головы, тела и конечностей. Происходящее снимали на телефон, а видео после было опубликовано в соцсети.

- В настоящее время следователи проверяют определенный круг лиц на причастность к совершению преступления. Следствием запланировано выяснить условия жизни подростков, круг их общения, причины и мотивы, побудившие их к совершению противоправных действий, кроме того, будет дана правовая оценка деятельности органов профилактики. Также будет установлено лицо, опубликовавшее в социальной сети видео избиения подростков, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.