Группа малолетних хулиганов жестоко избила в Твери троих сверстников
В социальных сетях появилось видео, которое многих тверичан потрясло своей жестокостью. Сначала в кадре появляются три молодых парня, рядом с которыми стоит еще один человек в балаклаве (закрывающей лицо маске). Диалог периодически перемежается матерной руганью.
- Вы бабу били? - раздается голос за кадром.
- Мы не били, - отвечает один из тройки парней.
После этого человек в балаклаве заставляет встать ребят встать на колени и "извиниться перед всей Тверью". Тройка выполняет требования "народного судьи", а также просит прощения за некий инцидент, которые произошел за день до этих событий в поселке имени Крупской.
- Такого больше не повторится? - спрашивает человек в балаклаве.
- Не повторится, обещаем, - практический хором отвечают ребята.
После короткой исповеди подростки поднимаются с колен, после чего человек в балаклаве приказывает им прийти в субботу к "двум девчонкам и к женщине, отдать им по тортику, а также извиниться перед ними стоя на коленях". После небольшой инструкции народный судья сообщает, что о их явке ему сообщит одна из девочек.
Трио соглашается с полученным рекомендациями, однако дело этим не ограничивается.
- Может для профилактики?- говорит голос за кадром.
Спустя буквально секунду человек в балаклаве наносит удар ближайшему из парней, и тут же из толпы раздается возглас: "Гасим их!".
После этого в кадре появляются порядка 15 человек, которые начинаюь экзекуцию своих жертв. В бурных потоках адреналина молодые люди видимо не различают ни своих, ни чужих.
- Тихо, это свой, это свой, - кричит кто-то из парней.
Юные "поборники справедливости" бьют своих жертв особо не задумываясь, какой урон они могут им нанести. Удары летят в голову и тело. Особо отличившиеся "бойцы" раз за разом прыгают на своих жертв всей массой тела.
После почти минутного избиения, жертвы лежат неподвижно на снегу.
- Пацаны, пожалуйста не надо, - просит пощады один их потерпевших.
- А, вы плачете? - спрашивает один из экзекуторов.
На этом подростки останавливаться не собираются и избиение продолжается.
- Сука, умрите! - кричит кто-то из хулиганов.
Практические тут же другой голос его перебивает.
- Ладно, всё, они сейчас сдохнут.
Через примерно полторы минуты пыл хулиганов остывает и они начинают расходиться, однако отдельные "личности" продолжат наносить удары потерпевшим, по их выражению "от всей Твери".
Практически тут же на кадрах появляется совсем маленький мальчик, который задает тривиальный вопрос.
- Ты заснял, как ему дал?, - интересуется мальчик совсем ещё детским голосом.
- Наверное, - невозмутимо отвечает оператор.
После этого потерпевших оставляют лежать на снегу, а хулиганы, в случае очередного проступка избитых, обещают в следующий раз нанести им еще более тяжкие увечья.
Уходя, один из "бойцов" кидает фразу.
- Заяву напишите, еще хуже будет.
Последние удары потерпевшие получают на исходе практически трехминутного беспрерывного избиения, причем самых ярых хулиганов, останавливает лишь грубые окрики лиц за кадром.
После крика "мусора", с ударением на "А", видеозапись обрывается.
У этого жуткого избиения есть и предыстория. Редакция "КП-"Тверь" не берется судить о её правдивости, однако некоторые её факты перекликаются с содержанием видео.
В один из дней трио потерпевших в возрасте 13-14 лет якобы разгуливали по поселку имени Крупской с пневматическим пистолетом. Кривая дорожка завела ребят в местный магазин, где они начали иронизировать над женщиной. Покупательница недолго думая позвонила своим дочерям, которые привели с собой компанию друзей 10-11 лет с битами в руках!
Четвероклассники поинтересовались у своих оппонентов местом происхождения, однако юные обладатели пневматического пистолета заявив, что начнут стрелять, отобрали биты у младшеклассников и, якобы, несколько раз ударили женщину и её дочерей.
Когда об инциденте узнали местные подростки, на обладателей пневматического пистолета открылась "зимняя охота", которая и завершилась избиением.
По сведениям СУ СК РФ по Тверской области, по факту инцидента уже началась проверка. Кстати, в настоящее время один из активных участников драки уже задержан, и находится в региональном управлении МВД.
Массовое избиение подростками троих подростков в Твери. Этим преступлением уже заинтересовались следователи СУ СК РФ. Видео из VK, группа BUSTBOOM