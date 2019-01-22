Группа малолетних хулиганов жестоко избила в Твери троих сверстников

В социальных сетях появилось видео, которое многих тверичан потрясло своей жестокостью. Сначала в кадре появляются три молодых парня, рядом с которыми стоит еще один человек в балаклаве (закрывающей лицо маске). Диалог периодически перемежается матерной руганью.

- Вы бабу били? - раздается голос за кадром.

- Мы не били, - отвечает один из тройки парней.

После этого человек в балаклаве заставляет встать ребят встать на колени и "извиниться перед всей Тверью". Тройка выполняет требования "народного судьи", а также просит прощения за некий инцидент, которые произошел за день до этих событий в поселке имени Крупской.

- Такого больше не повторится? - спрашивает человек в балаклаве.

- Не повторится, обещаем, - практический хором отвечают ребята.

После короткой исповеди подростки поднимаются с колен, после чего человек в балаклаве приказывает им прийти в субботу к "двум девчонкам и к женщине, отдать им по тортику, а также извиниться перед ними стоя на коленях". После небольшой инструкции народный судья сообщает, что о их явке ему сообщит одна из девочек.

Трио соглашается с полученным рекомендациями, однако дело этим не ограничивается.

- Может для профилактики?- говорит голос за кадром.

Спустя буквально секунду человек в балаклаве наносит удар ближайшему из парней, и тут же из толпы раздается возглас: "Гасим их!".

После этого в кадре появляются порядка 15 человек, которые начинаюь экзекуцию своих жертв. В бурных потоках адреналина молодые люди видимо не различают ни своих, ни чужих.

- Тихо, это свой, это свой, - кричит кто-то из парней.

Юные "поборники справедливости" бьют своих жертв особо не задумываясь, какой урон они могут им нанести. Удары летят в голову и тело. Особо отличившиеся "бойцы" раз за разом прыгают на своих жертв всей массой тела.

После почти минутного избиения, жертвы лежат неподвижно на снегу.

- Пацаны, пожалуйста не надо, - просит пощады один их потерпевших.

- А, вы плачете? - спрашивает один из экзекуторов.

На этом подростки останавливаться не собираются и избиение продолжается.

- Сука, умрите! - кричит кто-то из хулиганов.

Практические тут же другой голос его перебивает.

- Ладно, всё, они сейчас сдохнут.

Через примерно полторы минуты пыл хулиганов остывает и они начинают расходиться, однако отдельные "личности" продолжат наносить удары потерпевшим, по их выражению "от всей Твери".

Практически тут же на кадрах появляется совсем маленький мальчик, который задает тривиальный вопрос.

- Ты заснял, как ему дал?, - интересуется мальчик совсем ещё детским голосом.

- Наверное, - невозмутимо отвечает оператор.

После этого потерпевших оставляют лежать на снегу, а хулиганы, в случае очередного проступка избитых, обещают в следующий раз нанести им еще более тяжкие увечья.

Уходя, один из "бойцов" кидает фразу.

- Заяву напишите, еще хуже будет.

Последние удары потерпевшие получают на исходе практически трехминутного беспрерывного избиения, причем самых ярых хулиганов, останавливает лишь грубые окрики лиц за кадром.

После крика "мусора", с ударением на "А", видеозапись обрывается.

У этого жуткого избиения есть и предыстория. Редакция "КП-"Тверь" не берется судить о её правдивости, однако некоторые её факты перекликаются с содержанием видео.

В один из дней трио потерпевших в возрасте 13-14 лет якобы разгуливали по поселку имени Крупской с пневматическим пистолетом. Кривая дорожка завела ребят в местный магазин, где они начали иронизировать над женщиной. Покупательница недолго думая позвонила своим дочерям, которые привели с собой компанию друзей 10-11 лет с битами в руках!

Четвероклассники поинтересовались у своих оппонентов местом происхождения, однако юные обладатели пневматического пистолета заявив, что начнут стрелять, отобрали биты у младшеклассников и, якобы, несколько раз ударили женщину и её дочерей.

Когда об инциденте узнали местные подростки, на обладателей пневматического пистолета открылась "зимняя охота", которая и завершилась избиением.

По сведениям СУ СК РФ по Тверской области, по факту инцидента уже началась проверка. Кстати, в настоящее время один из активных участников драки уже задержан, и находится в региональном управлении МВД.