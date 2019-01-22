2019-01-22T11:37:31+03:00
Происшествия

Следователи СК проверяют информацию об избиении трех подростков в Твери

Одна группа молодых людей решила проучить другую
Виктория ЖУКОВА
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Инцидентом заинтересовались следователи регионального СКИнцидентом заинтересовались следователи регионального СКФото: Мария ЛЕНЦ
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В Твери следователям СК поступила информация об избиении троих несовершеннолетних. Произошло это в посёлке имени Крупской. Видео драки стало распространяться в закрытых сообществах в соцсети.

По предварительным данным, конфликт начался с того, что трое подростков в возрасте 13-14 лет подшучивали над женщиной. За нее заступились ее несовершеннолетние дочери со своими друзьями, которые взяли с собой бейсбольные биты.

Тогда хулиганы обобрали у них биты и избили женщину и ее дочерей.

21 января 2019 года группа других подростков, узнав о произошедшем, решила наказать обидчиков. Они нашли тех трех несовершеннолетних хулиганов и отвели их к заброшенному зданию. Там молодые люди поставили обидчиков на колени и заставили их извиниться, а после этого избили. Происходящее было снято на видео.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что по данному факту уже проводиться доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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