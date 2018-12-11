Новый путепровод в Вышнем Волочке Тверской области будет иметь три полосы движения

11 Дек. 12:07 2018-12-11T12:07:04+03:00

Мост уже давно находится в аварийном состоянии Фото: Андрей Борисов

В правительстве региона обсудили также строительство тоннеля в Чуприяновке

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В Тверской области решается вопрос о реконструкции путепровода в Вышнем Волочке и строительстве тоннеля в районе станции Чуприяновка. Сроки реализации проектов, их финансирование и другие детали обсудили 10 декабря на совещании, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Путепровод над Октябрьской железной дорогой в Вышнем Волочке построили еще в 1970 году. За это время мост пришел в аварийное состояние. При этом объект связывает между собой две части города.

В этом году на путепроводе усилили конструкции и организовали реверсивное движение, имеется также объездная дорога. Проект реконструкции путепровода в настоящее время проходит госэкспертизу.

В областном правительстве сообщили, что новый путепровод будет иметь три полосы движения, а строить его будут с использованием современных технологий.

В настоящее время в тоннеле на станции Чуприяновка идут работы по устранению выявленных изъянов, устройству дополнительной гидроизоляции, укреплению подпорных стенок.