В новом подземном тоннеле в Чуприяновке Тверской области проступает вода
В Тверской области так и не открылся подземный тоннель под железной дорогой в Чуприяновке. Дороги там залило водой, а стены начали разрушаться. Построен этот тоннель был всего четыре месяца назад за почти 900 тысяч рублей. Проект включает в себя сам тоннель, капремонт и строительство двух подъездных дорог.
Как сообщает ТИА, местные жители предрекали сооружению такую судьбу, ведь тоннель стоит на болоте, а уровень грунтовых вод куда выше проложенной проезжей части.
Из-за ремонтных работ перед чуприяновским переездом снова собираются пробки. Тоннель должен был решить проблему заторов в Чуприяновке.
Открытие новой дороги было запланировано на июнь этого года. Однако начала проступать вода, поэтому работы на участке продолжаются до сих пор.
Из-за ремонтных работ перед чуприяновским переездом снова собираются пробки. Фото: ТИА