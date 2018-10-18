2018-10-18T18:09:05+03:00
Общество

В новом подземном тоннеле в Чуприяновке Тверской области проступает вода

Сооружение должны были открыть в июне этого года, но ремонт идет до сих пор
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Построен этот тоннель был всего четыре месяца назад Фото: ТИАПостроен этот тоннель был всего четыре месяца назад Фото: ТИА
Изменить размер текста:

В Тверской области так и не открылся подземный тоннель под железной дорогой в Чуприяновке. Дороги там залило водой, а стены начали разрушаться. Построен этот тоннель был всего четыре месяца назад за почти 900 тысяч рублей. Проект включает в себя сам тоннель, капремонт и строительство двух подъездных дорог.

Как сообщает ТИА, местные жители предрекали сооружению такую судьбу, ведь тоннель стоит на болоте, а уровень грунтовых вод куда выше проложенной проезжей части.

Из-за ремонтных работ перед чуприяновским переездом снова собираются пробки. Тоннель должен был решить проблему заторов в Чуприяновке.

Открытие новой дороги было запланировано на июнь этого года. Однако начала проступать вода, поэтому работы на участке продолжаются до сих пор.

Из-за ремонтных работ перед чуприяновским переездом снова собираются пробки. Фото: ТИА

Из-за ремонтных работ перед чуприяновским переездом снова собираются пробки. Фото: ТИА

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гость похитил у хозяина квартиры телефон в Твери
На улице Озерной в Твери образовалась пробка
Организация в Тверской области скрыла более 25 млн рублей налогов
Главный следователь Тверской области ответит в личку пользователям популярной соцсети
В Твери на "горячей линии" консультировали по теме гриппа и ОРВИ
Ушел из жизни ведущий мастер сцены Тверского театра драмы Леонид Брусин
Завершается строительство детской поликлиники в Твери
В Тверской области осудили водителя, который сбил на обочине 13-летнего мальчика
На строительство шести детских садов в Тверской области направят более 800 млн рублей
Снаряд Великой отечественной войны врос в дерево в Тверской области
Пропавшую накануне 15-летнюю девушку нашли на автодороге Тверь - Бежецк
В Тверской области жителям возместят затраты на покупку оборудования для подключения к цифровому телевещанию
40-летний мужчина продавал на улицах Твери запрещенное вещество
Жители Твери почтут память жертв трагедии в Керчи
Завершаются ремонтные работы на улице Володарского в Твери
Двое мужчин незаконно спили больше 100 деревьев в лесничестве в Тверской области
«Тверь Водоканал» завершает перекладку водопровода на улице Ерофеева
Житель Твери ушел на прогулку и пропал
72-летний мужчина ударил своего друга ножом в Тверской области
Александр Пыж стал лучшим народным участковым Тверской области
Главврача клиники Тверского медуниверситета и его заместителя суд выпустил из СИЗО
Молодой водитель сбил женщину-пешехода в Твери
Более 1250 беременных женщин в Тверской области получат выплаты на обеспечение полноценным питанием
Суд не стал заключать под стражу водителя большегруза, который спровоцировал аварию на М-9 в Тверской области