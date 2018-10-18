В новом подземном тоннеле в Чуприяновке Тверской области проступает вода

СЕГОДНЯ 18:09 2018-10-18T18:09:05+03:00

Построен этот тоннель был всего четыре месяца назад Фото: ТИА

Сооружение должны были открыть в июне этого года, но ремонт идет до сих пор

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В Тверской области так и не открылся подземный тоннель под железной дорогой в Чуприяновке. Дороги там залило водой, а стены начали разрушаться. Построен этот тоннель был всего четыре месяца назад за почти 900 тысяч рублей. Проект включает в себя сам тоннель, капремонт и строительство двух подъездных дорог.

Как сообщает ТИА, местные жители предрекали сооружению такую судьбу, ведь тоннель стоит на болоте, а уровень грунтовых вод куда выше проложенной проезжей части.

Из-за ремонтных работ перед чуприяновским переездом снова собираются пробки. Тоннель должен был решить проблему заторов в Чуприяновке.

Открытие новой дороги было запланировано на июнь этого года. Однако начала проступать вода, поэтому работы на участке продолжаются до сих пор.