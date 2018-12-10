В Тверской области откроют Год театра
В Тверской области торжественная церемония открытия Года театра запланирована на 13 декабря. Проходить она будет в Кимрском театре драмы и комедии. В числе приглашённых почётных гостей - Заслуженный артист России Александр Семчев.
В областном правительстве уточнили, что основные задачи Года театра — популяризация лучших отечественных театральных традиций и повышение доступности театров для граждан.
Напомним, что в прошлом году впервые в истории театральной жизни Верхневолжья Тверской ТЮЗ был номинирован на престижную премию «Золотая маска» со спектаклем «Пустота». В 2018 году спектакль ТЮЗа «Сны о кошках и мышах» вошёл в лонг-лист «Золотой маски».
А Тверской театр кукол в минувшие выходные уехал в Ульяновск, где принял участие в Международном театральном фестивале «История государства Российского. Отечество и судьбы».