В Тверской области откроют Год театра

СЕГОДНЯ 19:39 2018-12-10T19:39:30+03:00

2019 год - год театра в России Фото: Ирина ТАРАСОВА

13 декабря в России состоится единый день открытия Года театра

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В Тверской области торжественная церемония открытия Года театра запланирована на 13 декабря. Проходить она будет в Кимрском театре драмы и комедии. В числе приглашённых почётных гостей - Заслуженный артист России Александр Семчев.

В областном правительстве уточнили, что основные задачи Года театра — популяризация лучших отечественных театральных традиций и повышение доступности театров для граждан.

Напомним, что в прошлом году впервые в истории театральной жизни Верхневолжья Тверской ТЮЗ был номинирован на престижную премию «Золотая маска» со спектаклем «Пустота». В 2018 году спектакль ТЮЗа «Сны о кошках и мышах» вошёл в лонг-лист «Золотой маски».

А Тверской театр кукол в минувшие выходные уехал в Ульяновск, где принял участие в Международном театральном фестивале «История государства Российского. Отечество и судьбы».