2018-10-31T18:40:27+03:00
Звезды

Спектакль Тверского ТЮЗа "Сны о кошках и мышах" вошёл в Long List фестиваля "Золотая Маска"

Постановка номинирована на главную театральную премию России
Виктория ЖУКОВА
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Спектакль “Сны о кошках и мышах”. Фото: Тверской ТЮЗСпектакль “Сны о кошках и мышах”. Фото: Тверской ТЮЗ
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Стал известен Long List номинантов фестиваля "Золотая Маска" сезона 2017-2018. В него вошел спектакль Тверского театра юного зрителя "Сны о кошках и мышах". Его режиссёр - Вероники Вигг из Великобритании.

"Золотая Маска" - это главная театральная премия России. Номинируются на эту премию только самые заметные спектакли сезона по мнению экспертного совета.

Постановка "Сны о кошках и мышах" впервые была представлена в виде эскиза на режиссёрской лаборатории, и только в прошлом году стала полноценным спектаклем.

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