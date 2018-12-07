Тверской театр кукол участвует в международном фестивале
Тверской театр кукол представит свою постановку «Мальчиш-Кибальчиш» по мотивам повести Аркадия Гайдара на IV Международном театральном фестивале «История государства Российского. Отечество и судьбы». Проходить он будет в Ульяновском драматическом театре 9 декабря.
Участие в фестивале также примут постановки театров Ульяновска, Москвы и Московской области, Казани, Кишинёва, Минска.
В областном правительстве рассказали, что постановка «Мальчиш-Кибальчиш» повествует современным детям о смелости и отваге, чести и достоинстве, преданной любви к Родине. Спектакль насыщен необычными аудио- и видеоэффектами: используются специально созданный ряд видеопроекций, музыкальное оформление и другие современные средства и приёмы художественной выразительности.
На сцене Тверского театра кукол состоялось более 20 аншлаговых показов спектакля «Мальчиш-Кибальчиш». Всего постановку посмотрели около 5 тысяч детей.