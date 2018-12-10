2018-12-10T13:38:17+03:00
Дом. Семья

Серый гусь обживается на новом месте в Твери

Пернатый решил присоединиться к сборищу местных уток
Виктория ЖУКОВА
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Нашли гуся среди уток?Нашли гуся среди уток?Фото: Виктория ЖУКОВА
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"КП"-Тверь" продолжает следить за жизнью серого гуся, который предпочел остаться на зиму в столице Верхневолжья.

Напомним, прохожие заметили его на прошлой неделе в парке на пересечении улиц Горького и Зинаиды Конопляниковой. Гусь освоился там и теперь живет вместе с многочисленными утками.

Жители отметили, что гусь ведется себя намного скромнее наглых кряков, близко к людям старается не подходить, но при этом с готовностью ждет свой кусочек хлеба.

Гусь гуляет по всему парку, а ближе к вечеру ютится на «тепленьком» участке рядом с церковью.

Стоит отметить, что этот парк в Заволжском районе излюбленное место всех городских птиц. Ежедневно находятся добрые люди, которые приходят и подкармливают замерших пернатых то хлебом, то пшеном.

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