2018-12-06T17:07:08+03:00
Дом. Семья

В Твери серый гусь остался зимовать вместе с уточками

В парке Заволжского района жители подкармливают не только кряков, но и гуся
Виктория ЖУКОВА
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Улетать в теплые края гусь пока не собирается Фото: Галина МасюковаУлетать в теплые края гусь пока не собирается Фото: Галина Масюкова
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В Твери заметили серого гуся ("Anser anser") дикой окраски. Он бегает среди вездесущих кряков в парке на пересечении улиц Горького и Зинаиды Конопляниковой.

Гордого гуся успели сфотографировать очевидцы. На фотографиях видно, как пернатый удачно устроился среди уточек. Он также как все обитатели этого парка требует у прохожих хлеб и воюет с голубями. А на одном кадре заметно, как гусь возглавляет бегущую банду птичек.

Стоит отметить, что утки приняли гуся за своего: не обижают и не выгоняют.

Напоминаем, что гуси - это перелетные птицы. Видимо наш товарищ решил перезимовать в столице Верхневолжья.

Уткам гусь понравился Фото: vk/Тверь ВКонтакте/Галина Масюкова

Уткам гусь понравился Фото: vk/Тверь ВКонтакте/Галина Масюкова

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