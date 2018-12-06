В Твери серый гусь остался зимовать вместе с уточками
В Твери заметили серого гуся ("Anser anser") дикой окраски. Он бегает среди вездесущих кряков в парке на пересечении улиц Горького и Зинаиды Конопляниковой.
Гордого гуся успели сфотографировать очевидцы. На фотографиях видно, как пернатый удачно устроился среди уточек. Он также как все обитатели этого парка требует у прохожих хлеб и воюет с голубями. А на одном кадре заметно, как гусь возглавляет бегущую банду птичек.
Стоит отметить, что утки приняли гуся за своего: не обижают и не выгоняют.
Напоминаем, что гуси - это перелетные птицы. Видимо наш товарищ решил перезимовать в столице Верхневолжья.
Уткам гусь понравился Фото: vk/Тверь ВКонтакте/Галина Масюкова