2018-12-06T17:07:08+03:00
Дом. Семья

В Твери серый гусь остался зимовать вместе с уточками

В парке Заволжского района жители подкармливают не только кряков, но и гуся
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Улетать в теплые края гусь пока не собирается Фото: Галина МасюковаУлетать в теплые края гусь пока не собирается Фото: Галина Масюкова
Изменить размер текста:

В Твери заметили серого гуся ("Anser anser") дикой окраски. Он бегает среди вездесущих кряков в парке на пересечении улиц Горького и Зинаиды Конопляниковой.

Гордого гуся успели сфотографировать очевидцы. На фотографиях видно, как пернатый удачно устроился среди уточек. Он также как все обитатели этого парка требует у прохожих хлеб и воюет с голубями. А на одном кадре заметно, как гусь возглавляет бегущую банду птичек.

Стоит отметить, что утки приняли гуся за своего: не обижают и не выгоняют.

Напоминаем, что гуси - это перелетные птицы. Видимо наш товарищ решил перезимовать в столице Верхневолжья.

Уткам гусь понравился Фото: vk/Тверь ВКонтакте/Галина Масюкова

Уткам гусь понравился Фото: vk/Тверь ВКонтакте/Галина Масюкова

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
10 человек тушили пожар на пилораме в Тверской области
Мужчина обокрал своего приятеля в кафе Тверской области
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери
Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Тверской области
В течение дня две пожилые женщины попали под колеса автомобилей в Твери
Две отечественные легковушки столкнулись в Твери
Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области
В Твери началось судебное слушание по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу
Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери
Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области
15-летняя девочка три дня назад пропала в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, но дешевеет колбаса
Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на мальчика в Твери
Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову
Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи