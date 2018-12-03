2018-12-03T07:45:26+03:00
Общество

Тверская область перешла на трансляцию цифрового телевидения

С 3 декабря в регионе отключено аналоговое вещание
Виктория ЖУКОВА
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С 3 декабря Верхневолжье переходит на цифровое вещаниеС 3 декабря Верхневолжье переходит на цифровое вещаниеФото: Абылай САРАЛАЕВ
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С понедельника, 3 декабря в Тверской области прекращено аналоговое вещание. Регион перешел на трансляцию цифрового ТВ. Сегодня на экранах телевизоров, которые не подключены к "цифре", появится соответствующая предупредительная информация. При этом спутниковое и кабельное телевидение продолжат работать в прежнем формате.

Напомним, что большинство телевизоров, которые выпущены после 2012 года, поддерживают стандарт вещания DVB-T2, а значит, могут принять цифровой сигнал. Подключить телевизор к антенне жителям Тверской области помогут волонтеры.

Заявку на оказание помощи можно оставить по единому телефону 8 (4822) 33-33-45. Также по этому номеру и по телефону 8-800-220-20-02 Единого информационного центра «Российской телевизионной и радиовещательной сети» можно задать все интересующиеся вопросы, связанным с переходом на цифровое вещание.

Актуальную информацию можно получить и на сайте смотрицифру.рф.

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