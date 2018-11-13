Подключить цифровое телевидение помогут волонтеры

Тверская область стала первым субъектом России, который полностью перешел на цифровое вещание. Уже с 1 января 2019 года аналоговое телевидение уйдет в прошлое, и любимые телепередачи можно будет увидеть в режиме повышенной четкости. Чтобы предоставить эту возможность жителям 9800 населенных пунктов Верхневолжья была специально построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций.

Торжественная церемония запуска цифрового телевидения в Верхневолжье проходила 9 ноября в одном из бизнес-центров Твери. Мероприятие посетила целая россыпь звезд Всероссийского масштаба, которые представляли 20 федеральных телеканалов вошедших в "цифру". Так, среди собравшихся можно было увидеть - Настасью Самбурскую, Андрея Доброва, Эвелину Блёданс, Андрея Кондрашова и многих других.

Естественно, что событие такого масштаба на обошлось и без официальных лиц. Для того, чтобы нажать на большую красную кнопку и дать официальной старт "цифре", на сцену были приглашены министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, губернатор Тверской области Игорь Руденя, а также генеральный директор госпредприятия «Российская Телевизионная и Радиовещательная сеть» Андрей Романченко.

- Хочу поблагодарить всех за реализацию этого проекта. Президента Российской Федерации Владимира Путина, благодаря решению которого у нас есть возможность смотреть каналы второго мультиплекса. А также правительство страны, министерство, представителей ведущих телеканалов. Тверская область всегда была сердцем России. Сегодня здесь начинается новый этап развития цифрового телевидения на территории нашей огромной страны. Тверской регион всегда гостеприимен, открыт. Мы благодарны за новации, поддержку и развитие всех наших начинаний, – озвучил свои мысли собравшимся губернатор Игорь Руденя.

Полностью на цифровое телевещание Тверская область перейдет уже 1 января. Несмотря на то, что в запасе еще полтора месяца, стоит дать пояснение для тех, кто самостоятельно собирается настраивать свой телевизор. Ниже приводим пошаговый алгоритм действий, следование которому позволит увидеть каналы в "цифре" в течение пары часов.

НАСТРОЙКА ЦИФРОВОГО ТВ

1. Сначала необходимо проверить свой телевизор на наличие встроенного тюнера DVB-T2. Заметим, что он есть в большинстве моделей выпущенных после 2012 года. Если тюнера все-таки не обнаружится, необходимо купить цифровую приставку, которая поддерживает формат DVB-T2. За изделие придется заплатить от 800 до 1500 рублей, в зависимости от функционала приставки.

2. Следом надо обратить внимание на антенну. Чтобы увидеть каналы в цифре, она должна работать в дециметровом диапазоне. Второй по важности пункт, это удаленность от телебашни.

От 3 до 10 км

Если вы живете в квартире на одном из верхних этажей многоэтажки на небольшом расстоянии от телебашни, а она находится в зоне вашей видимости, вполне можно обойтись комнатной антенной без усилителя. Если башня из окна не видна, необходимо установить наружную антенну на крышу и направить её в сторону башни. Можно выйти из ситуации и благодаря направленной комнатной антенне.

От 10 до 30 км

В этом случае придется установить на крыше наружную антенну с усилителем. Если вы проживаете на последних этажах высокого дома и окна выходят в сторону башни, достаточно будет установить антенную за окном.

От 30 до 50 км

Людей живущих на большом расстоянии от телебашни выручит наружная антенна с усилителем. Её необходимо направить в сторону ближайшей вышки. Стоит заметить, что использование излишне мощной антенны может плохо сказаться на качестве картинки. Аналогичная ситуация может сложиться в случае, если мощности будет не хватать.

Узнать местонахождение ближайшей телебашни можно на сайте смотрицифру.рф или карта.ртрс.рф.

3. Что касается настройки приставки, то после изучения инструкции вопросов остаться на должно. При этом пенсионерам и жителям отдаленных райнов помогут волонтеры, которые прошли специальное обучение. Активистов искать на надо. К людям их будут направлять отделы социальной защиты населения.

Если вопросы о подключении цифрового эфирного вещания все-таки остались, их можно задать по круглосуточному бесплатному номеру 8-800-220-2002 или найти ответ на сайте смотрицифру.рф.