2018-11-30T17:25:44+03:00
Общество

3 декабря в Тверской области будет отключено аналоговое телевещание

Спутниковое и кабельное телевидение будет по прежнему работать
Альберт БОЙКОВ
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Аналоговое вещание прекратиться 3 декабря Фото: ПТОАналоговое вещание прекратиться 3 декабря Фото: ПТО
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В понедельник, 3 декабря, в Тверской области прекратится аналоговое вещание и начнется трансляция только цифрового ТВ. В этот день на экранах телевизоров, которые не подключены к "цифре", появится соответствующий предупредительный экран.

Большинство выпущенных после 2012 года телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, а значит готовы к приему цифрового сигнала. Достаточно подключить телевизор к антенне дециметрового диапазона – коллективной или индивидуальной, наружной или комнатной (в зависимости от условий проживания). Кстати, в завимости от расстояния до телебашни, вид применяемой антенны может изменяться.

Что касается телевизоров старого образца, то их обладателем необходимо приобрести специальную цифровую приставку, которая в избытке есть в магазинах. Главное, чтобы прибор поддерживал стандарт DVB-T2, "читал" формат MPEG4 и мог работать в режиме Multiple PLP.

Определить, какой сигнал – аналоговый или цифровой – принимает телевизор, сейчас можно по маркировке в правом верхнем углу экрана. При аналоговом сигнале к логотипам телеканалов «Россия 1», «Первый канал», НТВ, «СТС» и других добавляется литера «А», в цифровой версии она отсутствует. Наличие литеры на экране означает, что зритель смотрит старый аналоговый телевизор либо пользуется новым, не переключённым в режим приёма цифрового сигнала.

Заявки от граждан на оказание помощи в подключении оборудования для цифрового ТВ принимаются по единому телефону 8 (4822) 33-33-45. По всем вопросам, связанным с переходом на цифровое вещание, жители Тверской области могут обращаться по этому номеру, а также в Единый информационный центр «Российской телевизионной и радиовещательной сети» по телефону 8-800-220-20-02 круглосуточно. Актуальную информацию можно получить на сайте смотрицифру.рф.

Напоминаем, при отключении аналогового телевещания спутниковое и кабельное телевидение продолжат работать в прежнем формате, для их дальнейшего приема не нужно приобретать дополнительное оборудование.

9 ноября на территории Верхневолжья состоялся запуск второго мультиплекса цифрового телевидения. Тверской регион первым в стране перешёл цифровое эфирное телерадиовещание в полном объёме. Жителям доступны в высоком качестве 20 телеканалов.

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