2018-11-27T16:01:17+03:00
Общество

20 комбинированных дорожных машин расчищают снег в Твери

Уборка города идет в круглосуточном режиме
Виктория ЖУКОВА
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Первый серьезный снегопад в Твери начался только в конце ноябряПервый серьезный снегопад в Твери начался только в конце ноябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Твери наконец-то выпал снег. В течение дня 27 ноября улицы города рассчитают 20 комбинированных дорожных машин. Также проходит посыпка проезжей части пескосоляной смесью и обработка солевым раствором.

Тротуары в Твери в порядок приводят 7 тракторных щёток. Кроме того, работает 4 фронтальных погрузчика, 4 грейдера, 2 «Чистика» и более 130 дворников.

В администрации Твери сообщили, что при изменении погодных условий число техники в случае необходимости может быть увеличено.

Уборка города продолжится и ночью. Точное число машин, которые вечером выйдут на линию, будет определено на основе текущих погодных условий.

Напомним, что водителям в такую погоду следует удвоить бдительность. Ожидается, что снегопад закончится только завтра, 28 ноября, днем.

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