20 комбинированных дорожных машин расчищают снег в Твери
В Твери наконец-то выпал снег. В течение дня 27 ноября улицы города рассчитают 20 комбинированных дорожных машин. Также проходит посыпка проезжей части пескосоляной смесью и обработка солевым раствором.
Тротуары в Твери в порядок приводят 7 тракторных щёток. Кроме того, работает 4 фронтальных погрузчика, 4 грейдера, 2 «Чистика» и более 130 дворников.
В администрации Твери сообщили, что при изменении погодных условий число техники в случае необходимости может быть увеличено.
Уборка города продолжится и ночью. Точное число машин, которые вечером выйдут на линию, будет определено на основе текущих погодных условий.
Напомним, что водителям в такую погоду следует удвоить бдительность. Ожидается, что снегопад закончится только завтра, 28 ноября, днем.