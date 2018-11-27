Водителей предупреждают о сильном снегопаде в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:48 2018-11-27T12:48:47+03:00

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Госавтоинспекция Тверской области советует водителям удвоить бдительность в условиях снегопада.

Сегодня, 27 ноября в регионе ожидается снег. По информации Тверского гидрометцентра в дневное время температура воздуха опуститься от -1 до -6 градусов, а в ночь на 28 ноября осадки продолжатся при понижении температуры до -11 градусов.

Прогнозируется, что снегопад закончится только в среду, 28 ноября, днем.

В связи с ухудшением погодных условий автоинспекторы рекомендуют водителям соблюдать безопасную дистанцию, а скоростной режим выбирать с учетом неблагоприятных погодных условий. Также лучше избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

Пешеходам стоит помнить, что автомобиль нельзя остановить мгновенно. Поэтому на проезжую часть лучше не выбегать из-за припаркованных автомобилей, строений и других объектов, которые не позволяют водителю Вас заметить.