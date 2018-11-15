Тверь готовится к засолке улиц и площадей

Меньше месяца осталось до наступления календарной зимы. И если в Твери только лёгкое напоминание о снегопаде, то на севере и северо-западе региона снег плотно укрыл землю. Посмотрим, как Тверь приготовилась к настоящей зиме.

Конечно же, особое внимание уделяется заготовке противогололёдных реагентов, которыми обильно поливаются и посыпаются все 597 километров городских дорог. Напомним, что дороги в Твери будет расчищать муниципальное предприятие «ЖЭК», а вот дворовые территории останутся под вниманием управляющих компаний.

На сегодняшний день большая часть техники уже готова к эксплуатации зимой. Немалыми помощниками в борьбе со снегом в городе будут три новые комбинированные дорожные машины (КДМ), которые Твери передала Москва.

- Они современные, с большим отвалом, что позволяет быстрее расчищать дороги, - поясняют в администрации Твери.

Также эти машины способны работать с сертифицированными противогололёдными реагентами.

- По сравнению с пескосоляной смесью, реагенты работают гораздо эффективнее – быстрее тает снег, не появляется ледяной накат. Кроме того, от них не остаётся никакой грязи, они не разрушают дороги, – комментирует заместитель директора МУП «ЖЭК» Максим Жирков.

Тротуары же по-прежнему при слабых морозах, до минус семи градусов, будут обрабатываться соляным раствором. Если температура ниже, то в ход идёт пескосоляная смесь.

- Как правило, в течение сезона расходуется порядка 30 тысяч тонн, - поясняет Максим Жирков.

Этого количества хватит до конца года при отсутствии природных аномалий.

Расчищают улицы 125 дворников, в ближайшее время планируется увеличить их число до 150.

В случае возникновении вопросов, связанных с содержанием улиц и дорог в Твери, жители могут обращаться по телефонам 8-800-2000-169, 8 (4822) 32-25-95.

По проблемам содержания федеральных трасс, дорог, улиц городов и поселков – в администрации муниципальных образований.

При затруднении движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения следует звонить по телефонам 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.