2018-11-16T16:55:41+03:00
Общество

Арестован учредитель фирмы, в чьей маршрутке в ДТП по Тверью погибли 13 человек

Если вина арестанта будет доказана, ему грозит 10 лет заключения
Альберт БОЙКОВ
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В страшной аварии погибли 13 человекВ страшной аварии погибли 13 человекФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В пятницу, 16 декабря, Московский районный суд решил оставить под стражей ранее задержанного учредителя компании «ТрансАвто» Геннадия Гревцева и директора фирмы «Автодом».

А днем ранее аналогичная мера пресечения была принята в отношении Сергея Баранова, учредителя ООО «Автопарк» и руководителя фирмы «Рем-Сервис». Всех арестантов подозревают в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ - производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что поводом для возбуждения уголовного дела и арестов стали события произошедшие 5 октября недалеко от деревни Некрасово. В тот трагический день на трассе столкнулись автобус "ЛИАЗ" и маршрутное такси "Ford". В результате сильнейшего удара на месте ДТП погибли 12 пассажиров маршрутки, а так же её водитель. Выжить удалось только одному пассажиру маршрутки, который находился на заднем сидении и был пристегнут ремнём безопасности. Он был госпитализирован и на днях выписан из больницы.

Практически сразу после трагедии корреспондент "КП-"Тверь" пытался связаться с Геннадием Гревцевым, однако дозвониться до мужчины так и не удалось.

В ближайшее время будет принято решение о мере пресечения и для бухгалтера компании «Автоэкспресс».

В случае, если вина Гревцева и Баранова будет доказана, мужчины могут провести в тюрьме ближайшие годы.

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