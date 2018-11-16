2018-11-16T10:23:00+03:00
Общество

Арестован учредитель компании, которая занимается пассажирскими перевозками в Тверской области

Сергей Барабанов останется под стражей до 4 декабря
Виктория ЖУКОВА
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У предпринимателя внутригородские и пригородные пассажирские перевозкиУ предпринимателя внутригородские и пригородные пассажирские перевозкиФото: Андрей КОПАЛОВ
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В Твери 15 ноября был арестован учредитель компании «Автопарк» Сергей Барабанов. Он занимается внутригородскими и пригородными пассажирскими перевозками. По решению Московского районного суда предприниматель будет находиться под стражей 21 день, до 4 декабря включительно. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Также были задержаны учредитель «ТрансАвто» и бухгалтер компании «Автоэкспресс». Меру пресечения им должны назначить сегодня, 16 ноября.

Автобусы этих компаний возят пассажиров по «заказным» маршрутам от кассы «Автоэкспресса». Кроме того, они организует пассажирские перевозки по Тверской области и в соседние регионы. По предварительным данным, компании осуществляли регулярные перевозки под видом «заказных».

Напомним, что именно такая «заказная» маршрутка попала в страшную аварию на автодороге Тверь – Старица, в которой погибли водитель и 12 пассажиров.

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