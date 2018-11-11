Движение на Волоколамском проспекте в Твери теперь ограничено до улице Фадеева

СЕГОДНЯ 13:46 2018-11-11T13:46:21+03:00

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В Твери на Волоколамском проспекте начался второй этап ремонтных работ. Газовики перекрыли новый участок: от Склизкова до улицы Фадеева. Одновременно с этим, по-прежнему бетонные блоки огораживают крайние полосы от улицы Ерофеева до улицы Склизкова.

Зато полностью открыт для движения участок от улицы Ерофеева до проспекта Победы. Поворот налево, на проспект Победы осуществляется согласно установленным знакам дорожного движения, с крайней левой полосы.

Напомним, что на время ремонта на ограниченном участке введен запрет на остановку и стоянку автотранспорта у края проезжей части.

На Волоколамском проспекте вновь собираются пробки. А впереди еще третий этап перекрытий: от улицы Фадеева до бульвара Цанова.