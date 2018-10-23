До конца ноября на Волоколамском проспекте Твери будут пробки

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-23T15:21:55+03:00

Волоколамка теперь не так широка Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

И это при том, что полного перекрытия не будет, правда, проезжую часть значительно сузят

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Если вы думаете, что проводить всевозможные земляные работы лучше летом, когда транспорта меньше, осадки реже, а температура не скачет через ноль два раза в сутки, вы думаете правильно. Иначе думают тверские газовики.

Только синоптики спрогнозировали первый снег, как на участке Волоколамского проспекта от проспекта Победы до бульвара Цанова стартовали работы по прокладке нового газопровода среднего давления.

- На время работ будут вводиться краткосрочные ограничения движения на отдельных участках Волоколамского проспекта, - сообщает администрация Твери. - Необходимость в перекладке газовой трубы возникла в связи с износом действующего трубопровода.

Перекладку трубопровода будет вести компания «Тверьгазстрой», плановый срок работ - с 23 октября по 23 ноября.

Рабочие уже начали снимать асфальтФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

- Подрядчиком согласовано производство работ с администрацией Твери, ГИБДД, дорожными службами и другими ведомствами в соответствии с законодательством, - заверяет главный инженер акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» Павел Малафеев.

Как сообщили газовики, перекладка трубопровода производится методом горизонтального направленного бурения, поэтому разрытие проезжей части по всей протяжённости участка не требуется.

Это сэкономит хрупкий тверской асфальт, который на этом участке Волоколамки уложили отнюдь не москвичи, как на Советской, а наши, местные умельцы.

Впрочем, проблемы для движения обещают быть масштабными. В часы пик на Волоколамском проспекте и без всяких раскопок выстраивается изрядная пробка. Так что водителям можно порекомендовать двигаться по параллельным улицам.

На момент написание статьи движение ограничено на участке Волоколамского проспекта от пересечения с улицей Склизкова до проспекта Победы.

На втором этапе работ аналогичное ограничение будет введено на пересечении с улицей Фадеева, на третьем - с бульваром Цанова. Полное перекрытие движения по Волоколамскому проспекту вводиться не будет.