Новые дорожные знаки установят на Волоколамском проспекте в Твери

СЕГОДНЯ 12:02 2018-10-25T13:03:13+03:00

Водителям напоминают, что парковаться и останавливаться у края проезжей части нельзя

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В Твери на Волоколамском проспекте продолжается частичное ограничение движения. На участке от улицы Склизкова до проспекта Победы перекрыты левые полосы движения в обоих направлениях. Связано это со строительно-монтажными работами по прокладке газопровода.

Из-за перекрытия в «часы пик» на Волоколамском проспекте образуются пробки. Поэтому на время ремонта на ограниченном участке введен запрет на остановку и стоянку автотранспорта у края проезжей части. Исключением является специально оборудованные парковочные карманы.

В администрации Твери сообщают, что совместно с Управлением ГИБДД УМВД по Тверской области принято решение на проспекте установить новые дорожные знаки. Они не расширят действующие запреты, а продублируют имеющиеся знаки, сделав информацию о них более доступной для автомобилистов.