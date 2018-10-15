2018-10-15T10:58:58+03:00
Происшествия

В аварии с участием автобуса на трассе М-9 в Тверской области пострадали 12 человек

Четверо из них - дети
Виктория ЖУКОВА
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Пострадавших деблокировали спасателиПострадавших деблокировали спасатели
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На месте аварии в Тверской области работают следователи и криминалисты регионального управления СК России. Они осматривают место и опрашивают участников аварии, также уже назначены судебные экспертизы по установлению тяжести вреда здоровью. По факту аварии проводится доследственная проверка.

Напомним, что ДТП с участием автобуса произошло на автодороге «Балтия М-9», в районе деревни Дуброво Западнодвинского района. 14 октября около 23:10 на правой полосе по пути в Москву столкнулись фура и два легковых автомобиля.

Из-за аварии образовался затор, который начал объезжать лесовоз. Грузовик, который ехал по направлению Великие Луки – Москва, не успел затормозить перед автомобилями, пропускающими лесовоз. Он врезался в рейсовым автобус. Удар пришелся в его заднюю правую часть. Автобус откинуло на легковушки "ВАЗ" и "Мазда", сместив их с дороги. После этого автобус врезался в прицеп лесовоза, который еще не успел завершить маневр.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, по предварительным данным в аварии травмы получили 12 человек, из них четверо несовершеннолетние. У детей диагностированы ушибы.

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