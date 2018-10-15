На трассе М-9 в Тверской области произошла массовая авария

СЕГОДНЯ 08:32 2018-10-15T08:49:22+03:00

На трассе М-9 столкнулись сразу несколько машин. Фото: "КП"

Изменить размер текста: A A

В Тверской области ночью произошла массовая авария. На 359 км автотрассы М-9 в районе деревни Дуброво Зубцовского района столкнулись рейсовый автобус, грузовые автомобили и легковушки. В этот момент над дорогой стоял туман.

По предварительным данным, в результате аварии травмы получили семь человек, среди них есть и дети. Также в аварии пострадал водитель пассажирского автобуса.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, на месте работали спасатели, медики и экипаж ГИБДД. Проводились работы по деблокировки пострадавших.

Подробности аварии устанавливаются.

В этот момент над дорогой стоял туман. Фото: "КП"

Подробности аварии устанавливаются. Фото: "КП"