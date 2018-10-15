2018-10-15T10:48:00+03:00
Происшествия

И снова ДТП с автобусом: 12 человек пострадали в массовой аварии в Тверской области

Происшествие спровоцировал туман
Альберт БОЙКОВ
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ДТП произошло из-за сильного тумана Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиДТП произошло из-за сильного тумана Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Ночью 15 октября на 359 км трассы М-9 в районе населенного пункта Дуброво в Западнодвинском района Тверской области, произошло крупное ДТП.

По нашим источникам, водитель грузовика "Вольво", следовавшего в сторону Москвы, из-за сгустившегося тумана не разглядел легковушки "Мазда" и "Жигули", которые стояли на обочине и врезался в них. После этого по инерции автомобили проехали вперед и врезались в пассажирский автобус "Ман", он следовал из Москвы в Торопец. Автобус двигался по своей полосе.

Но на этом происшествия не закончились. Туман не рассеялся и спустя примерно полчаса в общую группу аварийных авто врезался еще в большегруз "Скания", водитель которого пытался объехать аварию.

Спасателям пришлось применять спецсредства Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Спасателям пришлось применять спецсредства Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В результате серьезного ДТП пострадали 12 человек, четверо из которых - дети. По информации полицейских серьезных травм в аварии никто не получил, однако детей все-таки отвезли для обследования Западнодвинскую центральную районную в больницу. Врачи решили убедиться в том, что их жизням ничего не угрожает.

В ГИБДД Тверской области особо подчёркивают, что массовое происшествие - следствие не одного ДТП, а двух, хотя это больше казуистика, чем что-то значимое для пострадавших.

Удар был сильный Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Удар был сильный Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Эта не первая крупная авария в Тверской области за последнее время. Напомним, утром 5 октября недалеко от населенного пункта Некрасово, что под Тверью, лоб в лоб столкнулись заказная маршрутка "Форд" и рейсовый автобус "ЛИАЗ".

В результате аварии на месте погибли 13 человек, включая водителя маршрутки, а еще три попали в больницу. В микроавтобусе выжил только один молодой человек, который находился на заднем сидении "Форда" и был пристёгнут. По факту ЧП возбуждено два уголовных дела. Первое по факту ДТП с тяжелыми последствиями, а второе - по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ДТП с автобусом в Западнодвинском районе Тверской области.

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