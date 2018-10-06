Задержан руководитель компании, чей микроавтобус попал в страшную аварию в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:11 2018-10-06T12:27:03+03:00

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В Твери задержан руководитель «ТрансАвто». Это тот самый перевозчик, маршрутка которого попала в страшную аварию в Тверской области недалеко от села Некрасово. В результате аварии погиб водитель и 12 пассажиров микроавтобуса. Выжить удалось только одному человеку.

Перевозчика задержали в рамках расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.

Рассматриваются несколько версий происшествия: водитель мог заснуть за рулем или с ним случился какой-то приступ, также могла произойти техническая неисправность. На видео момента аварии видно, что маршрутка двигается по прямой пустой дороге. Неожиданно водитель уходит влево и выезжает на встречную полосу.