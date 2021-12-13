Коронавирус в Твери, последние новости на 13 декабря 2021 года: ликвидация аварии на водопроводе и прогноз МЧС о предстоящих происшествиях

И даже МЧС предупреждает о коммунальных авариях.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 13 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 92 756 случаев заражения (+360 за сутки).

Выздоровели 81 843 пациента (+391 за сутки).

На карантине - 8710 заболевших, (-31 за сутки).

Умерли 2203 человека (0).

Прививку сделали 583 500 человек, за последние сутки – 680 человек.

Данные на утро 13 декабря. Фото: Яндекс

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 32 626 случаев заражения коронавирусом (+119 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7183 (+28),

Ржев - 5176 (+23),

Калининский район - 4226 (+21),

Вышневолоцкий городской округ - 3650 (+14),

Торжок - 3110 (+28),

Кимры - 2673 (+8).

Данные оперштаба на утро 13 декабря.

Накануне вечером соцсети наполнились информацией о крупном прорыве на улице Коробкова в Твери. Огромный гейзер холодной воды с грязью был из под земли, затопив прилегающие дороги.

Позже стало известно, о приезде на место специалистов «Водоканала», которые приступили к ликвидации коммунальной аварии.

О возможных коммунальных авариях написали и специалисты Главного управления МЧС России по Тверской области. Они опубликовало оперативный ежедневный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на 13 декабря.

Помимо погоды и опасных участках на дорогах, речь шла и о возможных коммунальных ЧП. Одна из них и произошла накануне.