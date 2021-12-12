МЧС прогнозирует ухудшение в Тверской области погоды, коммунальные аварии и обрывы на электросетях

Меняется погода, грядёт гололедица. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Главное управление МЧС России по Тверской области опубликовало оперативный ежедневный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на 13 декабря.

На территории региона ожидается облачная погода. Ночью небольшой снег, в западных районах умеренный. Видимость 2 - 4 км. Днём снег. Видимость 1 - 2 км. Ветер южный, юго-западный 4 - 9 м/с. На дорогах гололедица. Будет повышение температуры в течение суток до ноля градусов.

В Тверской области сохраняется высокая вероятность возникновения происшествий на дорогах федерального и регионального значения. Особенно на 14 опасных участках федеральных трасс:

М-9 «Балтия»: Зубцовский район (207 км); Оленинский муниципальный округ (277 км); Нелидовский городской округ (321 км); Западнодвинский муниципальный округ (363 км);

М-10 «Россия»: Конаковский район (с 136 по 137 км); Калининский район (с 173 по 174 км, 196-197 км); Торжокский район (232 км, 242 км, с 256 по 257 км); Спировский район (с 266 по 267 км), Вышневолоцкий городской округ (301 км); Бологовский район (330 км, 336 км).

Существует вероятность происшествий на открытых участках скоростной автодороги М-11.

Высока вероятность аварий на коммунальных сетях. Причины – износ водопроводных сетей – 72,72%, канализационных сетей – 81,31%.

Ожидаются обрывы на электросетях. Особенно: в Торопецком районе - 2 населённых пункта, 225 жилых домов, 3234 человек; в Андреапольском районе - 151 населённый пункт, 2442 жилых дома, 6248 человек; в Осташковском районе - 251 населённый пункт, 4740 жилых дома, 12923 человек.

Причины – изношенность линий электропередач, увеличение нагрузки на системы электроснабжения.