На месте прорыва водопровода на улице Коробкова в Твери ведётся ремонт

Так видели прорыв автомобилисты. Фото: VK/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Павел Сафин

О прорыве водопровода на улице Коробкова сообщили пользователи соцсети. Они делились фотографиями бьющего на полутораметровую высоту фонтана.

«КП»-Тверь» стало известно, что в данный момент сотрудниками «Тверьводоканала» ведутся ремонтные работы. В данный момент полностью проведена откачка воды на месте прорыва.

Специалисты считают, что завершат работы в течение нескольких часов.

Чтобы дороги не превратились в каток, после окончания ремонта территория будет обработана противогололедными средствами.