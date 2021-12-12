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Происшествия12 декабря 2021 15:00

На месте прорыва водопровода на улице Коробкова в Твери ведётся ремонт

Работы не прервутся до его полного завершения
Олег ХАДАЕВ
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Так видели прорыв автомобилисты. Фото: VK/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Павел Сафин

Так видели прорыв автомобилисты. Фото: VK/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Павел Сафин

О прорыве водопровода на улице Коробкова сообщили пользователи соцсети. Они делились фотографиями бьющего на полутораметровую высоту фонтана.

«КП»-Тверь» стало известно, что в данный момент сотрудниками «Тверьводоканала» ведутся ремонтные работы. В данный момент полностью проведена откачка воды на месте прорыва.

Специалисты считают, что завершат работы в течение нескольких часов.

Чтобы дороги не превратились в каток, после окончания ремонта территория будет обработана противогололедными средствами.