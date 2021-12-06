Шахматы - это вам не борщевик: Кем был Сосновский, создавший в Твери уникальную модификацию древней игры

"Медвежьи шахматы" вполне могут стать и брендом Твери. Фото: VK/Медвежьи шахматы

В Твери возродили игру в шахматы с медведями… Нет, речь не о цирковых представлениях. А об интересной и оригинальной модификации древней игры - «медвежьих шахматах».

МЕДВЕДИ НА ДОСКЕ

«КП»-Тверь еще в конце мая писала, что преподаватель математического факультета ТвГУ, член Федерации шахмат региона, КМС по шахматам Олег Шавыкин узнал о бытовавшей в 1980-х в Калинине (так тогда называлась Тверь) модификации шахмат.

Вкратце: на доске сто клеток, а фигуры дополнены парами «медведей» с обеих сторон. Медведи располагаются рядом с королем и ферзем и могут ходить, как конь - буквой «Г», или на две клетки (может перепрыгивать через фигуры) по диагонали, вертикали и горизонтали.

Схема начальной расстановки фигур в медвежьих шахматах. VK/Медвежьи шахматы

Напомним, что изобретены так называемые медвежьи шахматы были в 1985 году неким Михаилом Сосновским.

Поначалу Олег Шавыкин, покопавшись на просторах интернета и поспрашивав коллег-шахматистов, сведений об этом варианте игры в Твери, да и в России в целом, практически не нашел. Но внезапно обнаружил, что на известном в мире западных шахматистов некоммерческом сайте Chess Variant Pagesна медвежьим шахматам, под английским названием «bear chess», даже посвящена статья. Как оказалось, есть об этих русских bear chess родом из Калинина и статья в английской шахматной энциклопедии…

Олег Шавыкин при поддержке областной федерации шахмат, а также энтузиастов из общественной организации «Патриоты Твери» начал возрождать «медвежьи шахматы» в городе. Дело интересное. Причем не только как игра. Можно ведь и целый бренд создать, не хуже «тверского козла» или «пожарских котлет»…

Михаил Сосновский имел награды. Фото: из семейного архива Сосновских

КЕМ БЫЛ СОСНОВСКИЙ

Однако до недавних пор оставался один неразрешенный вопрос: а кто такой этот таинственный Михаил Сосновский, создатель оригинального варианта древней игры?

Одно было ясно: этот человек с огромной долей вероятности не имеет никакого отношения к ученому, исследователю флоры Кавказа Дмитрию Сосновскому, чьим именем назвали проклятый борщевик, ставший настоящей напастью для России. Хотя, может, они дальние родственники…

И вот Олег Шавыкин сообщил «КП»-Тверь», что все-таки нашел информацию о Михаиле Сосновском, а также «вышел» на жену внука изобретателя «медвежьих шахмат»…

- Я сначала в интернете нашел, что был некий Михаил Сосновский в институте Новочеркасска, кандидат технических наук. Но там не было указано, что он в Тверь переехал, - рассказал Олег. - А потом, уже в конце ноября, после того как я провел сеанс одновременной игры по «медвежьим шахматам» в тверском «Кванториуме», на меня через соцсети вышла жена внука Сосновского Елена. Она рассказала, что ее муж - внук создателя «медвежьих шахмат» - умер в 2020 году, получается, незадолго до того, как я узнал про эту модификацию игры. Елена сама не увлекается шахматами, но сообщила, что помнит, как ее муж общался со своим дедом Михаилом Сосновским на тему шахмат, обсуждали они и «медвежьи шахматы». Она, правда, не вникала в эти их разговоры. Елена прислала мне и фотографии Михаила Сосновского. Я сверил их с той, про новочеркасского Сосновского. Это был он - наш создатель «медвежьих шахмат».

Олег Шавыкин получил и фото вырезки со статьей про Михаила Сосновского из газеты Новочеркасского политехнического института. Там содержатся обрывочные сведения о биографии изобретателя модификации игры.

Он родился 15 января 1912 года, предположительно, на Полтавщине. В гражданскую войну потерял родителей, воспитывался в детском доме.

В 1937 году закончил Днепропетровский горный институт. В годы войны работал на руководящих должностях в трестах в Ворошиловградской области.

В начале 1950-х защитил диссертацию кандидата технических наук в Новочеркасском политехническом институте (Южно-Российский государственный технический университет).

Затем возглавлял горно-механический факультет, был заведующим кафедрой разработки пластиковых месторождений, строительства и реконструкции горных выработок, долго работал на кафедре экономики. А в начале 1985 года переехал с семьей в Калинин, где, кстати, читал лекции в обществе «Знание»…

Как рассказала жена его внука, Михаил Сосновский умер 22 апреля 1996 года, похоронен на Дмитрово-Черкасском кладбище.

Жаль, что теперь не узнать, что же все-таки натолкнуло его на создание «медвежьих шахмат».

ЧТО ДАЛЬШЕ?

На сегодняшний день изготовлено 20 комплектов «медвежьих шахмат» с пластиковыми фигурками. Есть и с деревянными.

Олег Шавыкин провел уже несколько мастер-классов и сеансов одновременной игры в «медвежьи шахматы».

Олег Шавыкин во время сеанса одновременной игры. Фото: VK/Медвежьи шахматы

- Они показали, что людям это очень интересно, поэтому сеансы будут и в будущем проводиться. Кроме того, есть в планах и проведение целых турниров по этой модификации шахмат, - отметил Олег.

Он рассказал еще о некоторых весьма интересных задумках. Некоторые студенты матфака ТвГУ, где преподает Олег, заинтересовались темой и планируют создать мобильное приложение по игре:

- По простому говоря, они напишут программы, которые позволят играть в «медвежьи шахматы» в виртуальном режиме как между людьми, так и с «компьютером», то есть с «движком» - мозгом игры. За это студентам будут ставится оценки, то есть это будет интегрировано в учебный процесс. Тверской «Кванториум» готов по этим программам затем создать робота для настоящей игры за доской, а также «медвежьи шахматы» в дополненной виртуальной реальности. Это дело не одного года, конечно.

Еще летом фигурки медведя вырезал мастер Кирилл Юркин, теперь предлагается создать 3D-модель. VK/Медвежьи шахматы

Также напомним, что «Кванториум» совместно с общественной организацией «Патриоты Твери» и Федерацией шахмат Тверской области объявили общероссийский конкурс (в том числе среди занимающихся в детских технопарках в других городах страны) на создание 3D модели фигуры «медведь».

- Если нам понравится больше, чем та, которая уже существует, то возьмем новую в оборот, - прокомментировал Олег.

Подробности об участии в конкурсе читайте в паблике «Медвежьи шахматы».