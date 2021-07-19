В Твери массово сыграли в шахматы с медведями

В столице Верхневолжья, словно в былые времена, прямо на улице устроили шахматные баталии. Фото: Ольга Матвеева

18 июля в Твери состоялось одно необычное для нынешнего времени событие - как в былые времена, люди на улице играли в шахматы. В самом центре города, на бульваре Радищева. Каких-то 30 лет назад наряду с домино шахматы были одним из излюбленных уличных развлечений. Но сейчас...

Удивительно это всё выглядело ещё и потому, что тверичане получили возможность сыграть не в простые шахматы, а в медвежьи.

- Мы поставили большой стол с двумя досками: одну - для игры в медвежьи шахматы, другую - в классические, - рассказал «КП»-Тверь» один из организаторов действа, представитель Федерации шахмат Тверской области Олег Шавыкин.

Доска с медвежьими шахматами. Фото: Ольга Матвеева

Он отметил, что идея провести такую игру, в которой смогут принять участие все желающие, была воспринята гражданами на ура.

- Мы играли не меньше двух часов. Помимо меня пришли члены Тверской федерации шахмат Роман Николаев, Николай Суслов и Дмитрий Нефёдов, а также присоединилось много прохожих: дети, пожилые люди, молодежь - в общем, люди самых разных возрастов, - уточнил Олег. - Также участвовали несколько детей из тверской шахматной школы «Феномен».

По его словам, в основном все хотели сыграть в медвежьи шахматы.

Что же это такое?

Фигура медведя, вырезанная мастером Кириллом Юркиным. Фото: VK/"Медвежьи шахматы"

Мы уже писали об этом в статье «Медвежьи шахматы могут подвинуть тверского козла».

Напомним. Медвежьи шахматы придумал в 1980-х в Твери (тогда еще Калинин) некий Михаил Сосновский. К сожалению, мы пока так и не выяснили толком, кто же он такой. Если у кого-то есть какие-то сведения об этом человеке, сообщите нам.

Фишкой этих шахмат является введенная фигура медведя (по две с каждой стороны). Изначально она располагается на полях, соседних с королем и ферзем, и может ходить через свои и чужие фигуры, как конь, а также через клетку по диагонали, вертикали и горизонтали. Соответственно, доска расширяется до размеров 10x10 клеток.

- Всем, кто успел сыграть, да и наблюдателям, очень понравились медвежьи шахматы, - рассказал Олег.

Напомним, что Олег Шавыкин с Федерацией шахмат Тверской области возрождает эту необычную игру в Твери.