Медвежьи шахматы могут подвинуть тверского козла

Многим отлично известны классические шахматы, но есть и множество других вариантов, в том числе с "медведями". Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Массовой публике об этом вряд ли известно, но наша Тверь, оказывается, занимает не последнее место в шахматном мире. Речь идёт о такой теме, как решение шахматных композиций. К слову, именно в нашем городе в 1990 году прошло последнее первенство СССР по решению шахматных задач и этюдов, а в 2000-х и 2012 году было проведено несколько первенств России. Тверь славна и своими шахматистами-решателями. В первую очередь это Алексей Ажусин и Анатолий Мукасеев. Но есть в шахматной истории столицы Верхневолжья еще одна, пусть пока туманная (не совсем расшифрованная) страница…

И вполне вероятно, что по значимости она не уступает возрождённому символу - тверскому козлу.

Об этой шахматной истории мне на днях рассказал мой хороший знакомый, преподаватель математического факультета ТвГУ, член Федерации шахмат Тверской области Олег Шавыкин. Он сообщил, что в 1980-х в Твери (тогда еще Калинине) были изобретены так называемые «медвежьи шахматы».

- Мне самому это стало известно во многом случайно. В 1985 году в Калинине жил некий Михаил Сосновский. Он изобрел стоклеточные шахматы (в обычных - 64 клетки) с двумя новыми фигурами - медведями. Мне об этом сообщил также один мой знакомый не из Твери. Я стал проверять, на просторах русскоязычного интернета ничего не нашел. Но выяснил, что на западе об этом еще помнят. Я набрал по-английски «медвежьи шахматы» - «bear chess».

В итоге поисковик вывел его на статью на известном в мире западных шахматистов некоммерческом сайте Chess Variant Pages. Он посвящен как раз вариантам шахмат.

- Там про эту изобретенную в СССР в 1985 году модификацию шахмат есть информация, - уточнил Олег. - Я почитал подробнее про различные придумки разных разновидностей шахмат в Европе и Америке. Но они все в основном восходят к шахматам Тамерлана (там также есть разные необычные фигуры, и играют в них на одноцветной доске, состоящей из 112 полей. - Ред.). Вот эти «медвежьи шахматы» ближе к обычной классической игре.

Помимо этого, мой знакомый через своих товарищей узнал, что публикация про изобретенные Сосновским шахматы есть в московском самиздатном журнале «Бюллетень» 1990 года. Есть заметка и в английской энциклопедии про «сказочные шахматы».

- В ней, в частности, указано, что эта модификация игры популярна у молодежи центральной части России, - продолжил рассказ мой приятель-математик. - Сейчас я пытаюсь найти шахматистов, которые что-либо слышали о Сосновском и вообще про эти «медвежьи шахматы». Я поспрашивал у шахматистов из нашей тверской федерации, которые в 1980-х уже играли. Так вот, они рассказали, что не пересекались с теми людьми, которые любили необычные шахматы, что у тех был свой отдельный мир. Как я понял, одно время эти «медвежьи шахматы» были популярны в Твери среди рабочих при заводских клубах культуры.

По словам Олега, он при поддержке федерации шахмат Тверской области собирается возродить в Твери игру в «медвежьи шахматы».

- Доску мне сделают, это не проблема, фигуры тоже. Мне уже нашли мастера, который вырезает по дереву. Он согласен. У нас с тверской шахматной федерацией уже есть

определенные планы по сеансу игры в «медвежьи шахматы», но раскрывать их пока преждевременно.

Правила игры в «медвежьи шахматы»

Схума первоначальной расстановке в "медвежьих шахматах". Фото: chessvariants.com/скрин

От привычных, 64-клеточных, они отличаются тем, что доска расширяется до размеров 10x10 клеток. Вертикали обозначаются соответственно первыми десятью буквами латинского алфавита, а горизонтали - арабскими цифрами.

Добавляется и по две новые фигуры: медведя (с обозначением «М» и графическим изображением в виде круга). Эта фигура стоит на полях, соседних с королем и ферзем.

Медведь ходит через свои и чужие фигуры, как конь, а также через клетку по диагонали; вертикали и горизонтали.

В новых шахматах пешки могут с начального хода ходить на одну, две или три клетки в зависимости от намерений игрока.

Рокировка осуществляется путем приближения короля к ладье и переносом её через короля.

Кто знает, может быть возрождение «медвежьих шахмат» окажется весьма своевременным и востребованным делом.

Тем временем «КП»-Тверь» начинает поиски какой-либо информации о создателе «медвежьих шахмат» Михаиле Сосновском и их истории в нашем городе. Если кто-то что-то знает, пишите сообщения в группы редакции в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники или на почту gazeta@kptver.ru.

НА ЗАМЕТКУ

Среди вариантов интеллектуальной игры один из самых известных - шахматы Фишера (также называются Фишер-рэндом или шахматы-960).

Этот вариант шахмат придумал 11-й чемпион мира по шахматам Роберт Фишер. Он начал разрабатывать правила в 1992 году и впервые их обнародовал в 1996-м.

Суть в том, что правила там почти не отличаются от обычных классических шахмат, но начальная расстановка фигур определяется случайным образом со следующими ограничениями:

- белые и чёрные фигуры располагаются соответственно на первом и восьмом рядах, расстановка белых идентична расстановке чёрных;

- белые и чёрные пешки располагаются соответственно на втором и седьмом рядах;

- слоны каждой из сторон - разнопольные;

- ладьи каждой из сторон располагаются по разные стороны от короля.

Всего возможно 960 начальных позиций. В шахматах Фишера с первого хода начинается самостоятельная игра; кроме того, возникающие после дебюта позиции отличаются свежестью и нестандартностью.