Стало известно, кто будет строить Западный мост в Твери

Мост должны построить через пять лет. Фото: Виктория ТУШКОВА, ПТО

Определён подрядчик, который будет строить Западный мост в Твери. Согласно информации с сайта госзакупок, это компания «ДСК» (ООО «Дорожная строительная компания»).

Эта строительная фирма зарегистрирована в посёлке Кесова Гора Тверской области. Компания работает в строительстве порядка 35 лет. В её послужном списке работы по реконструкции участка автомобильной дороги М-4 «Дон», строительство подъезда к Керченскому мосту, работы на строительстве объектов для олимпиады-2014 в Сочи.

Цена контракта - 13 384 499 290 рублей. Согласно документам, деньги будут выделены из областного бюджета. Напомним, в апреле 2021 года в Правительстве РФ было принято решение добавить на строительство моста два миллиарда рублей.

Подрядчик обязуется завершить работы через пять лет с настоящего момента – Западный мост должен быть построен к 30 ноября 2025 года. Напомним, Западный мост свяжет Пролетарский и Заволжский районы города. Кроме самого моста, будут отстроены две транспортные развязки – на Петербургском шоссе и Комсомольской площади: проект предусматривает реконструкцию Горбатого моста через Октябрьскую железную дорогу в Заволжье, а также железнодорожного путепровода на Пролетарке. Для строительства потребуется изъятие у собственников некоторых земельных участков.