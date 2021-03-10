Собственники участков земли, изымаемых для строительства Западного моста в Твери, сумму компенсации пока не знают

Горбатый мост пока живёт обычной жизнью, но вскоре тут развернётся стройка. Западный мост и развязки должны закончить в три года. Фото: Виктория ТУШКОВА

Западный мост станет самой глобальной стройкой в нашем городе со времён Советского Союза. Конечно, неудобств и хлопот горожанам, которых затронет строительство, будет не избежать.

В Твери уже инициирована процедура изъятия у собственников участков земли, необходимых для строительства как самого Западного моста, так и новой транспортной развязки на месте Горбатого моста (путепровод через линию Октябрьской железной дороги).

Изъятию подлежат часть земли, находящейся в общедолевой собственности жильцов дома № 97 по Петербургскому шоссе, и часть площадей, занимаемых гаражным кооперативом № 10. Для строительства также потребуется расчистить территорию рядом с гаражами (в зоне этого участка сейчас располагается магазин обоев) и участок земли на Комсомольской площади в Пролетарском районе (территория бывшего кафе «Пингвин»).

Поясним: в данном случае под изъятием земель и недвижимости, грубо говоря, подразумевается их выкуп. По российскому законодательству собственнику государство должно возместить рыночную стоимость изымаемого имущества. А в некоторых случаях - упущенную выгоду (если с этого имущества собственник получал официальный доход и ему пришлось преждевременно разорвать договорные отношения, этот доход обеспечивающие).

«КП»-Тверь» постаралась разобраться, какие же всё-таки участки будут расчищены и как это повлияет на их собственников.

Схема расположения будущего моста и развязок. Графика: Яндекс, КП

Земля у многоквартирного дома

Придомовую территорию у дома № 97 по Петербургскому шоссе жильцы активно используют: там припаркованы машины, а в одном месте даже установлены металлические гаражные боксы.

Но, как сообщила «КП»-Тверь» собственница одной из квартир Ираида Оборина, изъятию подлежит совсем другой участок.

- Это земля площадью, наверное, около 3,5 сотки. Она находится с внешней стороны дома. Парковки там нет, - объяснила собственница.

Однако столь осведомлены далеко не все жильцы. Ираида Оборина - бывший председатель ТСЖ этого дома, поэтому о происходящем ей известно. А вот семейная пара, вышедшая из подъезда дома, равно как и ещё один жилец, гулявший с собакой, оказались вообще не в курсе, что их собственность будут изымать.

Елена Зотова, действующий председатель ТСЖ «Петербургское шоссе, 97», внесла кое-какую ясность.

- Изъятию по плану подлежит участок у внешнего угла дома, который смотрит на спуск с Горбатого моста. Так указано в официальных планах, - сообщила она «КП»-Тверь». - В этом месте сейчас пустырь.

Около дома №97 изымут участок, смотрящий на спуск с Горбатого моста. Там сейчас пустырь. Фото: Виктория ТУШКОВА

Вопрос о компенсации собственникам оказался сложнее. В Распоряжении областного Министерства имущественных и земельных отношений № 127 от 19.02.2021, где перечислены собственники-долевики, значатся всего 53 фамилии. В то время как в 10-этажном многоквартирном доме живёт гораздо больше людей. Это значит, что права на участие в долевой собственности у всех остальных надлежащим образом не оформлены.

- Все имеют равные права, оформлены они или нет, - уверена Елена Зотова.

Но, как показывает практика, проблемы у людей, не оформивших свои права, возникнуть могут. На это намекает и объявление на сайте городской администрации, в котором сказано, что с момента публикации информации об изъятии земли у собственников есть 60 дней на регистрацию своих имущественных прав в ЕГРП - Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Срок истечёт 3 мая (сообщения о планируемом изъятии участков администрация Твери разместила 5 марта).

Кстати, строительству Западного моста Елена Зотова не рада, полагая, что это здорово осложнит быт жильцов дома.

- Надеюсь, его вообще не построят, - сказала председатель ТСЖ «Петербургское шоссе, 97». - Пока нам официального уведомления об изъятии не поступало. Соответственно, и о компенсации, на которую могут рассчитывать жители, речи тоже пока не идёт.

Мнение председателя вряд ли разделяет большинство тверичан, которые регулярно в час пик толкутся в транспортных пробках на существующих городских мостах.

Гаражи

Охранник гаражного кооператива № 10 отреагировал на визит «КП»-Тверь» довольно холодно. Распространяться ни о чём не стал, сказав лишь, что насчёт изъятия земли ничего толком никому не известно. План расположения гаражей охрана в руки нам также не дала. Пришлось искать «счастливчиков», идущих под снос, самостоятельно.

Часть территории автокооператива №10 придётся расчистить для стройки. Фото: Виктория ТУШКОВА

Стройный ход нумерации гаражных боксов частенько нарушался без видимой логики, многие гаражи пронумерованы не были. Часть искомых гаражей всё-таки удалось обнаружить: все они сконцентрировались недалеко от входа на территорию кооператива. Это несколько боксов на одинокой прямой линии, идущей вдоль восточной границы кооператива (с неё начинается нумерация). Ещё несколько гаражей, идущих под снос, обнаружилось на линии, построенной вдоль южной границы (недалеко от административного здания). Кроме того, «под раздачу» попадут гаражные боксы в начале двух лучевых линий, которые идут по направлению на северо-запад от административного здания.

Автолюбители не паникуют. Им пока мало что известно. Молодой человек на видавшем виды «каблучке»-пикапе, в кузов которого был погружен мотоцикл, оказался вообще не в курсе изъятия.

- Я тут гараж снимаю, мне хозяин ничего не говорил, - сообщил он.

К слову, арендуемого им гаража в списке на отчуждение действительно нет. Ещё пара встреченных нами автолюбителей тоже оказалась в неведении. Увы, но никого из хозяев гаражей, внесённых в список, на месте застать не удалось.

Зато на дверях гаражных боксов обнаружилось несколько занятных картинок. Например, забавное граффити с изображением имперского штурмовика из «Звёздных войн», почему-то напоминающего черепашку-ниндзя, а ещё - крошечный рисунок Старого моста, над которым летит в своей упряжке Санта-Клаус.

Автогаражное творчество. Фото: Виктория ТУШКОВА

«Пингвин» и магазин

Территорию под зданием бывшего кафе «Пингвин», что на Комсомольской площади в Пролетарском районе, тоже должны изъять. Адрес участка: Комсомольская пл., 1. Площадь - 1075 кв. м.

В распоряжении Минимущества определённо сказано, что здание площадью 421,7 кв. м, построенное на данной земле, изымут. Правда, в документе оно проведено под адресом: Комсомольская площадь, дом 2. Однако других зданий в границах участка нет, значит, речь может идти только о бывшем «Пингвине».

Ещё один изымаемый участок находится на Горбатке, прямо около автокооператива № 10. В границах этого участка сейчас находится магазин обоев (а точнее, значительная часть магазина, если мы верно разобрались в схемах Росреестра).

В упомянутом выше распоряжении областного Минимущества нет информации об изъятии данной земли. Однако о том, что данный участок (или его часть) изымут, сказано в отдельном объявлении администрации Твери, опубликованном на её сайте. Это то же самое объявление, в котором отмечается, что собственники должны успеть оформить свои имущественные права до 3 мая.

Пока непонятно, коснётся ли изъятие самого магазина и какая участь ждёт торговую точку. По словам работников магазина, что-то о планируемой стройке они слышали, но о том, что на магазин это как-то повлияет, им не сообщали.

«КП»-Тверь» будет следить за развитием событий. Напомним, по официальной информации, строительство Западного моста должно продлиться три года. Мост свяжет Пролетарский район Твери с Заволжьем. Он будет построен параллельно железнодорожному мосту и своими четырьмя полосами значительно разгрузит движение в центре Твери.