Два миллиарда рублей выделило Правительство РФ на строительство Западного моста в Твери

При строительстве Западного моста на месте Горбатого моста за Волгой появится более современная транспортная развязка. Фото: Виктория ТУШКОВА

На строительство Западного моста в Твери федеральный центр перечислит два миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном сайте Правительства РФ.

Напомним, ранее "КП"-Тверь" сообщала о решении Правительства РФ выделить деньги на строительство моста. Это решение было озвучено 19 апреля на совещании Председателя Правительства Мишустина с вице-премьерами.

Примерный вид будущего моста. Фото: ПТО. Фото: Виктория ТУШКОВА

Западный мост, который свяжет Пролетарский и Заволжский районы города, начнут строить уже в 2021 году. По планам регионального Правительства, стройка должна продлиться 36 месяцев. Как сообщал ранее губернатор Игорь Руденя, на Западный мост бюджет Тверской области готов потратить около трёх миллиардов рублей.

Проект строительства предусматривает не только возведение шестиполосного моста, но и реконструкцию Горбатого моста через Октябрьскую железную дорогу в Заволжье, а также железнодорожного путепровода на Комсомольской площади в Пролетарском районе. Для строительства потребуется изъятие у собственников некоторых земельных участков. Данная процедура уже запущена.

Часть земель автокооператива за Волгой изымут под строительство. Фото: Виктория ТУШКОВА