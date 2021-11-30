Коронавирус в Твери, последние новости на 30 ноября 2021: адреса новых мобильных пунктов вакцинации

Новые мобильные пункты вакцинации заработали в Твери. Фото: Александр ЖМУЛИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на 30 ноября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 88 015 случаев заражения (+377 за сутки).

Выздоровело 75 806 пациентов (+366 за сутки).

На карантине - 10 106 заболевших, (+3).

Умерли 2103 человек (+8).

Прививку сделали 555 428 человек, за последние сутки – 1 032 человека.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 30 972 случаев заражения коронавирусом (+127 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 6844 (+28),

Ржев - 4907 (+15),

Калининский район - 4015 (+192),

Вышневолоцкий городской округ - 3541 (+15),

Торжок - 2891 (+14),

Кимры - 2579 (+11).

Графика: Яндекс

В Твери начали работу две дополнительные машины - мобильные пункты вакцинации. Это еще 16 площадок.

Новыми точками работы передвижных пунктов стали: улица Сергея Есенина в микрорайоне «Новый город», площадки у ЖК «Волга Лайф», ДК «Литвинки», ДК «Элеватор», ТЦ «ДА» на бульваре Гусева, ТД «Ярмарка» на улице Академика Туполева, ТЦ «Кредо» на улице Кольцевой. Привиться можно также на улицах Склизкова, 1-я Суворова, Можайского, Артюхиной, Строителей, Лизы Чайкиной, Взлетной, на Сахаровском шоссе, на бульваре Шмидта возле Областного клинического кардиологического диспансера.

Мобильные пункты вакцинации работают ежедневно, с 11:00 до 20:00 с техническим перерывом с 15:00 до 16:00. Без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. На месте организован предварительный осмотр врача.

График работы мобильных пунктов Фото: ПТО

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Изменения коснутся маршрутов №№ 52, 117 и 211.